Pešán před play off: My a favorit? Začíná nová soutěž. Jak se Liberec připravuje? | iSport.cz

Jak tým tráví pauzu během předkola?

„Odjeli jsme na soustředění do Frýdlantu, kam jezdíme pokaždé, když vyhrajeme základní část. Máme tu klid na práci a tužení kolektivu.“

Podmínky ve Frýdlantě ale asi nejsou srovnatelné s těmi libereckými.

„Máme kombinaci těžších podmínek na zimáku, kde je zima a celé zázemí je ve stylu oldschool, a naopak obrovského komfortu mimo led včetně skvělého jídla a hotelu pro sebe. Kombinace těchto faktorů může být docela výjimečná. Každopádně hlavní cíl byl, aby se hráči potkali, zregenerovali, potrénovali a možná si dali i pivo. Přijeli jsme v úterý, jsme tu do pátku a v sobotu odjedeme domů, abychom si od sebe odpočinuli, v neděli pak už začne příprava na play off.“



Opět jste v pozici největšího favorita. Není tato role svazující?

„Chceme pokaždé vyhrát první zápas, který nás tentokrát čeká ve středu. Nezajímá nás, jestli jsme favorité, nebo ne. Respektujeme, že jsme vyhráli Prezidentský pohár, což je pro naši organizaci super, ale na druhou stranu víme, že ve středu začíná nová soutěž. Chceme být připraveni.“

Na druhou stranu jste vyhráli základní část potřetí za poslední čtyři roky.

„V dobách, kdy jsme vyhráli základní část a měli na kontě 118 bodů, byla naše role jiná. Sami vidíte, že tentokrát jsme zvítězili s dvoubodovým náskokem a ještě nám navíc musely pomoct ostatní týmy. Nevstupujeme do play off jako jediný favorit, vstupujeme do play off jako tým, který má nejvyšší ambice, ale je nás tam víc. Týmů, které mají ambice a kvalitu kádru na zisk titulu je v extralize při její vyrovnanosti deset."

Nemůže být nevýhodou dlouhá pauza?

„Dvakrát jsme v předchozích letech vyhráli základní část a dvakrát jsme postoupili přes první kolo. Zároveň to ale v obou případech nebylo vůbec lehké. Beru, že pauza není ideální, ale dvakrát jsme se s tím dokázali smířit a pauzu překonat. Doufám, že už máme zkušenost a víme, jak po pauze s prvními zápasy naložit.“

Čekat vás bude Zlín, nebo Mladá Boleslav. Co byste k těmto týmům řekl a jak je těžké, se připravit, když neznáte soupeře?

„Zlín je silný tým a organizace. Jde o tým, který se nedá přečíst a může překvapit kohokoliv. S Mladou Boleslaví je to derby… Nevybírám si, počkám a pak se připravím. Soustředění jsme pojali spíš tak, že se chceme sami vnitřně připravit na play off: vnímat kolektiv, tužit vazby. Až budeme vědět soupeře, během jednoho, dvou dní se na něj připravíme.“

Sehráli jste na soustředění opět modelový zápas s Benátkami?

„Ano, odehráli jsme ho, nicméně půlka kádru Benátek hraje juniorskou extraligu, takže nebylo úplně jednoduché týmy složit. Podařilo se to a utkání splnilo, co jsme od něj čekali. Bylo intenzivní a dokonce i emotivní.“

Kdy vznikla v Liberci tradice dotýkání se Prezidentského poháru? Bylo to při mistrovské sezoně?

„Přesně tak. Během mistrovské sezony jsme se dotkli poháru poprvé a vyhráli jsme titul, pak jsme se ho o rok později asi dotýkali málo (stříbro). Vloni jsme se nedotkli vůbec (předkolo) a letos jsme se dotýkali, jak jen to šlo (směje se).“