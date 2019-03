ONLINE + VIDEO: Vary v Litvínově hrají o záchranu 0:0, Piráti odvrací baráž | iSport.cz

ONLINE | V polovině bojů o záchranu už může být hotovo. Ve 3. kole play out Tipsport extraligy hokejisté Karlových Varů bojují o důležité body proti Litvínovu. V případě vítězství by si Západočeši zajistili vyhnutí se baráži. Vedle případné výhry Energie by však musel v nedělním odpoledni padnout Chomutov na ledě Pardubic. Kvůli horší bilanci by se pak Piráti přidali k Dynamu při sestupu do baráže. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.