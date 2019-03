Kapitán Kladna před baráží: Semkli jsme se! Na tatarák máme zdroje | iSport.cz

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Jágr o postupu do baráže: Splnili jsme jeden krok, ten nejdůležitější je před námi VŠECHNA VIDEA ZDE

Podruhé v řadě se vám povedlo postoupit do baráže o extraligu. Čemu za to především vděčíte?

„Myslím, že jsme se perfektně semkli v play off. Oproti základní části, ve které jsme proti největším soupeřům neměli úplně výborné výsledky, jsme hráli skvěle a povedlo se nám to otočit v náš prospěch.“

Řekl byste, že jste se během celého play off snažili soustředit výhradně na hokej a nevšímat si okolních rušivých elementů třeba v podobě řešení výkonů rozhodčích?

„Hned na začátku jsme si řekli, abychom se nezabývali rozhodčími. To nám akorát tak mohlo ublížit a odrazovat nás od hry. Jestli měl sudí písknout tohle, nebo tamto. Rozhodčí se prostě během vteřiny nějak rozhodne a my už to stejně nezměníme. Zbytečně se akorát rozčílíte. Naše práce je hokej. Jedině na to se musíme soustředit.“

Myslíte, že zrovna na možná až přílišné zabývání se sudími doplatila favorizovaná Jihlava?

„Upřímně nevím, jak to Dukla řešila v médiích. Něco jsem si přečetl vlastně až po tom, co jsme postoupili. Nijak extrémně jsem ale nevnímal, co se dělo mezi trenéry. Mě to rozhodně neovlivnilo.“ (usmívá se)

Proti Dukle jste již zažil mnoho sérií, ve kterých vás až doteď vždycky předčila. Předpokládám, že obrat Jihlavu o baráž pro vás bylo obrovské zadostiučinění, viďte?

„Rozhodně! Odjakživa s ní zažívám většinou trápení. (směje se) Vždycky nás dostala, pokaždé rozhodoval jeden blbý gól. Konečně jsme na ně našli recept a vrátili jim to i s úroky.“

V čem je nynější sezona jiná oproti minulé? Tedy kromě toho, že na ledě s vámi bojuje Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec…

„Je to nejspíš právě v tom, že veškerá pozornost se strhává na naši první lajnu a my ostatní tak máme trošku volnější ruce, proto se nám možná hraje i líp.“

Osobně tedy pociťujete menší tlak než před rokem?

„To ani ne. My jsme do sezony vždycky šli s tím, že do baráže musíme, jinak je celá sezona k ničemu. Každopádně je vidět, když někam jedeme a všichni řeší Jardu, tak se cítíme trochu jinak. Víc v klidu.“

Zdá se, že velkou roli hrají v týmu i kladenští patrioti, kteří se během nynější sezony sešli v početné skupině. Cítíte jako kapitán, že kabina je více semknutá?

„Myslím, že určité jádro zůstalo z minulé sezony. Parta zůstala, všichni se známe výborně. Řekl bych, že přesně na tom hru stavíme. Všechno, co si řekneme v kabině, tam i zůstane. Každý může mužstvu říct, co chce. Jsme hodně stmelení. Věřím, že i v tom je velká síla.“

Vstup do baráže bude důležitý, čekám provokace

Vy jste s Kladnem zažil téměř všechno. Hrál jste s klubem extraligu, spadnul s ním do první ligy a absolvoval zatím všechny boje o návrat mezi elitu, které trvají již pět let. Jak to na vás po té době působí?

„Všechno je ve mně tak nějak nahromaděné. (přemýšlí) Celou tu dobu makáme, spoustu lidí nám chodí pořád fandit... Už by to chtělo, aby přišla nějaká odměna a my se tak zavděčili i fanouškům. Uděláme všechno pro to, aby to tak bylo.“

Minulou sezonu šli Rytíři do baráže spíše v roli černého koně, nyní mi ale přijde, že jde do bojů o extraligu v jednom z nejlepších možných rozpoložení...

„Myslím si, že jsme ve velké pohodě a solidně rozehraní z play off. Věřím, že do baráže jsme rozjetí. Určitou dobrou energii máme, musíme si ji přenést dál. Stát se pak může všechno.“

Berete jako velkou výhodu, že po zkušenosti z minulé sezony máte na baráž určité know-how?

„Určitě. S kluky v kabině už se taky o tom bavíme jinak než před rokem. Víme, do čeho se pouštíme. Věřím, že psychicky bychom na tom měli být daleko lépe než minulý rok.“

Minulý ročník v barážových zápasech Kladna rozhodovaly maličkosti. Tentokrát tomu jistě nebude jinak, viďte?

„Rozhodně, ale především bude důležitý vstup do baráže. Chtělo by to ze začátku vyhrát co nejvíc zápasů, abychom byli víc v klidu a nerozhodovali o postupu do poslední chvíle. Přijde mi, že tam už to je příliš vyhrocený. Nejlepší by prostě bylo, kdyby se nám na začátku povedla série výher, potom by se nám i třeba hrálo líp. Čeká nás během měsíce dvanáct zápasů a každý bude nesmírně důležitý. Bude to vyhrocené, vše se bude dohrávat. Očekávám šarvátky a provokace. Bude to náročné. Hlavní však bude, abychom byli všichni zdraví.“

Vedle vašeho prvoligového soupeře z Českých Budějovic, které jistě dobře znáte, jste již sondoval protivníky z Pardubic a Chomutova?

„Na to ještě přijde čas při společných poradách s trenéry, kteří jsou již připravení. Osobně jsem je ale nesledoval do detailů. Samozřejmě mi neuniklo, že Pardubice mají v podstatě celou sezonu trable a Chomutov má údajně problémy s penězi, ale to já vůbec neřeším. Rozhodovat se to bude na ledě a uvidíme.“

Mnohdy však i věci okolo mohou v lecčem ovlivnit výkony týmu...

„To sice ano, ale není to naše starost. My je musíme prostě porazit. To je celé.“

Tatarák? Proč ne, my ale radši holandský řízek

Určitě jste ale slyšel o chomutovské pohromě v podobě hromadné otravy z jídla. Co říkáte na tuto kalamitu způsobenou z tradiční týmové svačinky, tedy tataráku?

(směje se) „Co na to říct. Je to asi dost nepříjemné. Rozhodně bych to ale nikomu nepřál. Nevím, jak na tom bude Chomutov do pátku, kdy s nimi hrajeme, ale řekl bych, že se postupně začnou dávat do kupy.“

Funguje i v kabině Rytířů, že si hráči občas společně také dopřejí nezdravou siestu?

„Občas si taky uděláme nějakou svačinu, když si něco necháme dovést do kabiny. Máme ale svůj osvědčený podnik, který nás nikdy nezklamal. S podobnými problémy jako v Chomutově opravdu nemáme zkušenost.“ (usmívá se)

Rád si dáte i tataráček, nebo to není zrovna vaše chuťovka?

„Jasně, že si ho dám. (směje se) Jsem hodně na maso, takže tím bych jistě nepohrdnul. Určitě to mám ale od prověřených zdrojů. Měla by to být vždy jistota, ale člověk nikdy neví.“

Jsou svačiny v kabině vaším týmovým ventilem a tmelem?

„Určitě. Nejen v kabině, občas se sebereme a vyrazíme společně někam do restaurace. Naše nejoblíbenější jídlo jsou holandský řízky s kaší.“ (usmívá se)

Jak se vy nejradši uvolníte před i po zápase?

„Hrozně rád chodím s pejskem do přírody na výlety. Objíždíme všechny možný vyhlídky, hlavně po Křivoklátsku a za barákem už jsme prakticky prošli všechno. Před startem baráže ještě určitě někam vyjedu.“

