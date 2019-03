Vítkovice dostaly pokutu 80 tisíc. Pavlík se omluvil, zaplatí dvojnásobek | iSport.cz

„Jsem si vědom své chyby a omlouvám se za ni,“ napsal Aleš Pavlík v oficiálním prohlášení na klubových stránkách. „Požádal jsem disciplinární komisi o co nejrychlejší projednání. Dopředu avizuji, že se proti rozhodnutí nebudu odvolávat, přijmu trest ve stanovené výši. Pokuty, které budou ze strany disciplinární komise uděleny klubu, obratem zaplatím já sám a zároveň stejně vysokou částku, jaká bude klubu vyměřena v rámci pokuty, pošlu na konto Nadačního fondu Ivana Hlinky, jehož účelem je podpora bývalých hráčů a ostatních činovníků ledního hokeje, nebo jejich rodin, kteří se dostali do sociálně obtížné životní situace. Z celého incidentu si beru ponaučení do budoucna.“

Majitel vítkovického klubu se rozlítil na sudího Jana Hribika po čtvrtém čtvrtfinále s Třincem (2:5). Především za to, že ve 48. minutě za stavu 2:3 chybně vyloučil Patrika Zdráhala, poslal tím Vítkovice dlouho do tří a Oceláři utekli na 2:4. Komise rozhodčích uznala, že verdikt byl chybný. Po zápase Pavlík zašel za rozhodčími, Hribika nařknul z korupce a nadával mu.

„Jednoznačně bych chtěl zmínit, že mě s odstupem času mrzí mé chování, jako i vyjádření ve smyslu, že je rozhodčí Jan Hribik zkorumpovaný,“ vysvětloval Pavlík, který je zároveň viceprezidentem Českého hokeje a šéfem Asociace profesionálních klubů. „Pro dané tvrzení nemám důkazy. Byl to přešlap, kterého lituji a který se neměl stát a já se za něj omlouvám.“

Co jej vytočilo? „Zcela otevřeně a upřímně říkám, že jakýmkoli výkonem rozhodčích nechceme omlouvat vypadnutí našeho týmu ve čtvrtfinálové sérii s Třincem 0:4 na zápasy,“ vysvětloval Pavlík na klubových stránkách. „Jsem si velice dobře vědom faktu, že Oceláři byli jednoznačným favoritem série a podle mého názoru jsou také hlavním aspirantem na titul. Má frustrace, se kterou jsem po čtvrtém zápase zamířil do kabiny rozhodčích, pramenila z toho, že jsem věřil, že sportovně máme na to, abychom v sérii dokázali alespoň jednou před vlastními fanoušky vyhrát. A to především právě ve čtvrtém zápase.“

SESTŘIH: Vítkovice - Třinec 2:5. Oceláři v nejkratší možné době postupují do semifinále 720p 360p REKLAMA

Přiznává, že vyloučení Zdráhala ho naštvalo. „Věřil jsem, že po snížení na 2:3, a s ohledem na aktuální dění na ledě a fakt, že jsme měli více ze hry, jsem byl přesvědčen, že máme na to, abychom zápas proti tak silnému a kvalitnímu týmu, jaký má Třinec, mohli vyrovnat a následně jej dotáhnout i do vítězného konce. Ale všechno se najednou zbortí zcela špatným rozhodnutím sudího Hribika, který nás svou viditelnou chybou pošle na minutu a půl do oslabení tří proti pěti. Třinec svou následnou přesilovku využil a definitivně zlomil utkání ve svůj prospěch a rozhodl o zpečetění svého postupu.“

Především proto byl frustrovaný. „Zkuste se vžít do mé situace, kdy z pozice majitele klubu sledujete sportovní snažení svého týmu, víte, kolik úsilí, nervů a vlastních finančních prostředků do toho vkládáte a také vidíte, že momentálně váš tým má šanci a má na dosah tohle dílčí vítězství v sérii proti silnému Třinci a najednou vše během vteřiny zhatí špatné rozhodnutí třetí osoby a vám nezbývá nic jiného, než sledovat, že tento zápas už pravděpodobně neotočíte a nevyhrajete. V tu chvíli se ve mně probudily emoce, které mě dohnaly až k tomu, že jsem se vydal do kabiny rozhodčích a řekl jim tam svůj názor.“

Připouští, že měl reakci ustát. „Z frustrace pak pramenila slova, která jsem řekl, ale která vyřčena být neměla. Neříkám, že je to omluva mého jednání, souhlasím, že je to neomluvitelný přešlap, ale z hlediska výše popsaného rozpoložení je to, doufám, alespoň z části lidsky pochopitelné.“