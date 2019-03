Velké návraty! Zlín povede Stavjaňa, do klubu míří zvučné posily | iSport.cz

Ujednáno, dohodnuto. Domluva o comebacku Antonína Stavjani do rodného města se má za hotovou věc. Bývalý reprezentační obránce dodělá v Nitře svou práci a přesune se na Moravu. Táhnou ho sem i rodinné důvody. „Žádné jméno teď nemůžu potvrdit. Dotyčný má do 30. dubna smlouvu jinde,“ uvedl sportovní manažer Jiří Šolc, jeden ze tří jednatelů klubu. Potvrdil tím zároveň Svobodův konec.

Generální manažer Martin Hosták počítá se Stavjaňou, svým dlouholetým známým a spoluhráčem z národního týmu, na pozici nového hlavního kouče místo Roberta Svobody. Tomu dobíhá roční smlouva a nabídku na novou neobdržel. Pokud mu nedorazí atraktivnější nabídka, má se vrátit ke zlínské juniorce. Odtud k áčku v listopadu 2016 přišel.

Jeho nástupce Stavjaňa na sebe vezme i část povinností sportovního manažera. Co bude se Šolcem, jenž chodil jako druhý asistent i na střídačku? Údajně by měl mít opět na povel mládežnický úsek. „Nevím, co se mnou bude. To se musíte zeptat na vyšších místech,“ reagoval.