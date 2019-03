TOP 8 lídrů pro baráž: Jágr, válečník Rolinek a mladý gólman Motoru | iSport.cz

Zkušení čeští hokejisté, kteří své týmy mají táhnout v baráži o extraligu • FOTO: Koláž iSport.cz Dva se tlačí nahoru, dva zase doufají, že se udrží v extralize. V pátek začíná baráž, pro Kladno a České Budějovice šance, jak se posunout nahoru. Z pohledu Chomutova a Pardubic má soutěž na 12 kol úplně jiný náboj, hrají o přežití. Nabízíme přehled osmi klíčových hráčů, kteří by měli svým týmům zajistit velkou dubnovou slávu. Čtyři z nich ale sklopí hlavu, že mise neklapla.

Jaromír Jágr, útočník, 47 let (Kladno) Foto Martin Sekanina (Blesk) Jak sám několikrát řekl, byl by nejradši, kdyby se o něm nepsalo, neřešil se, všichni vypustili, že na ledě nějaký Jaromír Jágr vůbec je. Problém? Nejde to. Je nejlepším útočníkem české historie, jedním z nejlepších hráčů světa. Ano, pomalu mu táhne na padesátku. Jenže hlava s geniálními nápady sedí pořád na tom samém krku. Ruce a nohy jsou pomalejší, ovšem krytí puku má pořád dokonalé, plus při přesilovkách nápady rozhodují. Navíc má kolem sebe auru, že soupeři s nízkým sebevědomím si z něj sednou na zadek. Vlastně to platí i o slabších rozhodčích. Jágr má pořád velkou moc.

Tomáš Plekanec, útočník 36 let (Kladno) Foto Michal Beránek (Sport) Nejproduktivnější hráč play off první ligy? Tady ho máte, v deseti zápasech posbíral 15 bodů (4+11). A to góly plus nahrávky zdaleka nejsou nejsilnějším aspektem jeho hry. Rozdílovým hráčem umí být hlavně při práci směrem dozadu, když přidáte i extraligu, sotva byste našli útočníka, který dovede tak dobře bránit. Extrémně silný je i při vhazováních. Body? Jenom luxusní bonus, který podtrhuje jeho výjimečnost. Ještě v minulé sezoně NHL dokázal mazat největší hvězdy soupeřů, tady je ohromně platný. Navíc má dar vás svým stylem hry totálně vytočit, což se vždycky hodí.

Radek Duda, útočník, 40 let (Chomutov) Foto Profimedia.cz Jedna věc u něj rozhodně nehrozí, že by si z něčeho (někoho) sednul na zadek. Radek Duda opravdu ne. Záleží jen, v jaké formě bude, když kabinou profičela tataráková salmonela. Bude mít veterán sílu rvát se v baráži, nebo spíš se bude prát se svým tělem? Jinak pořád platí, co dřív. Na ledě soupeře dráždí (spoluhráče už tolik ne, v tom ubral), dovede vystřelit z jakékoliv pozice, dát gól, který soka pošle s hlavou dole do kabiny. Jeho největší zbraní je, že si věří v jakékoliv herní situace. A tuhle vlastnost v baráži, kde někomu může strach sevřít všechny orgány, potřebujete.

Vladimír Růžička, útočník, 30 let (Chomutov) Foto Profimedia V tuhle chvíli je jedno, kdo a kolik hráčů po sezoně dál zůstane v týmu. On také bude patřit mezi žhavé zboží na trhu. Důvod? Vždycky dovede něco vymyslet, dobře nahraje, je to centr paterovského typu tím, jak hezky se na něj kouká, protože všechno zvládá ladně a bez nějakého velkého úsilí. Na ledě mu to pálí, pokud se spoluhráč dostane do dobré pozice, najde ho. K tomu má i nadstandardní zakončení. Kdyby hrál v lepším týmu, klidně může atakovat padesátibodovou hranici. Ale to možná až od léta. Teď je tady baráž a Chomutov potřebuje Růžičku juniora ve formě a zdravého.

Tomáš Rolinek, útočník, 39 let (Pardubice) Foto ČTK Před dvěma roky se v baráži vybičoval k výjimečnému výkonu. Kromě defenzivní práce a své totální otravnosti přidal i góly, nastřílel jich sedm, byl největší postavou bojů o extraligovou letenku. Chtít od něj to samé? Nebylo by to úplně fér, má svoje roky. Přesto Pardubice doufají, že jejich kapitán je z břečky vytáhne. Už zase. Možná ne takovou produktivitou jako posledně, teď spíš příkladem. Hokejovým založením je válečník, jediné střídání neodklouže, i v kabině udělá všechno proto, aby všichni byli koncentrovaní na následující třetinu. Je jedním z nejlepších lídrů, jaké kdy český hokej měl.

Petr Sýkora, útočník, 40 let (Pardubice) Foto Jaroslav Legner / Sport Pořád má auru zabijáka, i kdyby mu bylo o deset let víc, trenéři stejně budou svoje hráče upozorňovat na to, aby při pardubické přesilovce vystupovali hodně blízko proti němu a on nemohl pálit z voleje. Věkem zpomalil, jeho bomba golfákem už taky ubrala na intenzitě, to je zkrátka přirozený vývoj. Poprvé od roku 2000 se stalo, že nenastřílel v základní části víc než 10 gólů. Na druhou stranu, Pardubice od něj teď nepotřebují rekordy. Stačí, když chladnokrevně rozhodne dva, tři důležité zápasy. To se klidně pořád může stát.

Václav Karabáček, útočník, 22 let (Č. Budějovice) Foto Profimedia.cz Průšvihů už nasekal dost. Chodil pozdě na tréninky, takže ho Václav Prospal potrestal, že nedostal nominaci k zápasu. Na rozhodčího v afektu křičel, že ho zapálí. Problémy s příchody na trénink měl i v reprezentační dvacítce, takže přišel i o MS v roce 2015. Neprosadil se v Kometě, ani v Hradci. A stejně je mezi hvězdami baráže? Přesně tak. Václav Prospal je totiž trenér, který z něj dovede vymáčknout jeho hokejový potenciál. Se 14 body je nejproduktivnějším hráčem Motoru. Dal tři vítězné góly. Je v něm oheň, ale stoprocentně stojí za to s ním pracovat.