Kladnu sporně neuznali gól. Puk byl určitě v brance, potvrdil Plekanec | iSport.cz

Co vám na Chomutov scházelo?

„Nehráli jsme dost chytře, oni nám dali lekci. Určitě z toho ale neděláme tragédii. Máme za sebou první z dvanácti bitev. Prohráli jsme, ale nic se nestalo, jedeme dál. Šancí jsme měli dost, jejich gólman je ale podržel. V play off jsme dělali spoustu věcí fakt dobře, teď se nám to tolik nedařilo.“

Na střely jste vyhráli 40:22, na góly však prohráli 0:2. Dá se říct, že vás brankář Justin Peters vyloženě vychytal?

„Chytal výborně, ale my jsme mu to neztížili. Neměli jsme tolik hráčů okolo brány, nesbírali jsme dorážky a všechny puky končily v rohu.“

Může být pozitivem alespoň váš výkon? Piráty jste místy dost mleli, chyběla tomu pouze branka.

„Já myslím, že jo. Do příště to musíme vylepšit. Podíváme se na video, abychom věděli, co všechno jsme nedělali dobře, a něco pozměníme. Máme za sebou dvě kola play off, které jsme možná prošli až moc jednoduše. Prohráli jsme jeden zápas, ale čekají nás teď dva doma, takže se nic neděje.“

Plekanec: Nehráli jsme chytře. Neuznaný gól neřešil, byť ho viděl

Jednou jste se však proti Chomutovu z gólu radovali. Po skrumáži puk od brusle Jaromíra Jágra zamířil za brankovou čáru, videorozhodčí však gól neuznal.

„Byl jsem u toho. Podle mě to byl gól, z mého pohledu byl puk za brankovou čárou. Viděl jsem to dobře přímo zepředu, tři čtyři centimetry to bylo za lajnou. Ale na tom teď úplně nezáleží. Je to jedno, asi jsme si nezasloužili vyhrát.“

Na ledě jste pobyl celkem přes 25 minut. Jak jste takovou porci zvládl?

„V pohodě. Bylo tam hodně přesilovek, takže je to tím dost zkreslené. Jsem na velkou zátěž zvyklý, nevadí mi to. Spíše mě štve, že jsme si v těch přesilovkách nedokázali vytvořit lepší šance.“