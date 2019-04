Hattrick k ničemu! Hrozně mě to štve, říkal Klhůfek po porážce v Kladně | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Kladno - Chomutov 4:3. Rytíři otočili vývoj zápasu, znovu se trefil Jágr VŠECHNA VIDEA ZDE Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:46. Zikmund, 12:55. Jágr, 36:53. T. Kaut, 42:38. Kehar Hosté: 01:42. Klhůfek, 04:31. Klhůfek, 06:35. Klhůfek Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Kehar, J. Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos – Zikmund, Plekanec, Jágr (A) – J. Strnad (C), Vampola (A), Redlich – Svedlund, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, Štich, Trefný – Sklenář, V. Růžička (A), Klhůfek – Koblasa, Huml (A), T. Svoboda – Tomica (C), Vantuch, Duda – A. Dlouhý, Šťovíček, Chrpa. Rozhodčí Jeřábek, Svoboda – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 015 diváků

Nástup jste měli skvělý, ale k ničemu to nebylo…

„Skvělý nástup, to jo… Ale prohráli jsme. I kdybychom vedli 10:0 a prohráli 10:11, tak… (nedořekne) To musíme udržet! Necháme se čtyřikrát vyloučit, dostaneme dva góly z přesilovek. To je těžké. To si nemůžeme dovolit takhle to pokazit.“

Co se s vámi stalo?

„Ty moje góly byly předtím i se štěstím, dvakrát mi to tam kluci krásně předložili. U třetího to byl trefený puk. Je největší chyba, že jsme to neudrželi. Vedli jsme 3:0… Jestli chceme udržet extraligu, tak když vedeme 3:0, musíme to vyhrát! To jinak není možný… Už nemusíme dávat žádné góly, stačí to udržet. Bohužel.“

Kladno - Chomutov: Hattrick! Klhůfek překonal Cikánka, 0:3

To je docela smutný hattrick, že?

„Mrzí to hrozně. Horší hattrick se podle mě nedá dát. Člověk vede 3:0, prohrajete 3:4. Ještě o gól. Štve mě to dost.“

Čím to, že jste náskok neudrželi?

„Nevím, možná je to i tím, že v sezoně jsme nevyhrávali. A neumíme vyhrávat. Neumíme si udržet vedení. Předtím jsme takhle ztratili patnáct dvacet bodů, kdy jsme v posledních minutách dostali gól. Kdybychom tady měli hrát na 3:3 poslední třetinu, měli jsme to udržet.“

Takže vám chybí sebedůvěra?

„Hodně je to o hlavě.“

Kladno - Chomutov: A znovu on! Klhůfek se znovu prosadil, 0:2

První a druhý kladenský gól v početní výhoda zařídila dvojice Jágr – Plekanec. Byli na ledě hodně znát?

„Když odehrajete tisíc zápasů v NHL, tak si vás asi každý všimne. Jsou to skvělí hokejisté. Věděli jsme, že mají výborné přesilovky. Bohužel jsme to neubránili.“

V baráži jste předposlední, Kladno i Pardubice vám unikají. Jak z toho ven?

„Jsme v téhle situaci celou sezonu, že jsme předposlední nebo poslední. Takže si myslím, že už nemáme co ztratit. Musíme do toho jít. Jestli se to nakonec nepovede, aspoň si budeme moct říct, že jsme pro to udělali maximum.“

Před baráží celý tým postihla salmonelóza. Mohou se následky projevit až teď? Že první zápasy člověk přeci jenom odehraje na adrenalin, ale potom přijde útlum?

„Asi jo, ale nejsem doktor. Nemůžu posoudit, ale nemůžeme se vymlouvat na salmonelu, už je to pátý zápas. První utkání jsme s Kladnem vyhráli, a to jsme byli po té nemoci těsně. Na to se vymlouvat nemůžeme.“

Je na čase se jako tým restartovat a ještě zabojovat?

„Tohle si říkáme celou sezonu. Doufám, že se to teď už podaří.“

Kladno - Chomutov: Domácí inkasovali jako první, trefil se Klhůfek, 0:1

Hokejisté Kladna otočili v 5. kole baráže o extraligu proti Chomutovu skóre z 0:3 na 4:3 a díky třetímu vítězství za sebou si upevnili druhou pozici.







