Bek Kehar rozhodl parádou infarktový zápas: Nikdy to není na ručník | iSport.cz

Právě probíhala 53. minuta hry mezi Kladnem a Chomutovem a stav utkání byl 3:3. Po skvělé přihrávce se domácí bek Martin Kehar elegantně protáhl defenzivou Pirátů a svým prvním gólem utrhl pro tým veledůležité tři body. „Za gól jsem moc rád, ale hlavně si vážím, že jsme to nevzdali a zápas urvali pro sebe,“ řekl jeden z hrdinů zápasu, který přišel na rozhovor s čepicí se symbolem Supermana. Před televizními kamerami svůj kšilt ale vzápětí sundal.

Supermanovu čepici jste sice shodil, ale supermanský průlet obranou Chomutova, po kterém jste vstřelil vítězný gól, vám již nikdo neodpáře. Jak jste viděl tuto gólovou parádu?

(usmívá se) „Začalo to u Zigiho (Ladislav Zikmund), když se výborně uvolnil a poslal mi to do prázdna. Já jsem to vlastně jenom nakopnul a zkusil jsem se tam nějak probojovat. Naštěstí to vyšlo.“

Vzpomenete si, jestli jste dal někdy tak krásný gól?

„Možná v přípravce. (směje se) Nevzpomínám si. Prostě to tam padlo a jsem za to rád. Hlavně, že jsme to udolali.“

Přitom po prvních sedmi minutách hry jste prohrávali 0:3…

„Není to úplně příznivý stav utkání. Myslím, že jsme to trošku podcenili. Ze všech našich chyb vytěžil Chomutov gól. Bylo to rychlý, ale naštěstí jsme pak snížili díky přesilovce pět na tři a pět na čtyři. To nás dostalo zpátky do hry.“

Kladno - Chomutov: Kehar mezi betony překonal Peterse a poslal Rytíře do vedení, 4:3 720p 360p REKLAMA

Věřili jste po plně využité přesilovce, že se dá zápas ještě otočit?

„Říkali jsme si, že máme spoustu času, ještě nic nekončilo. Rozhodně jsme se z toho nehroutili.“

Na vhozený ručník do ringu to tedy podle vás nebylo?

„Nikdy to není na ručník. (usmívá se) Měli jsme štěstí v neštěstí, že to bylo na začátku utkání. Bylo pořád dost času a je super, že jsme to nevzdali. Takový zápas nás může hodně posílit.“

Co byste řekl, že bylo kromě vstřelených gólů jinak oproti prvnímu zápasu s Piráty, který jste prohráli venku 0:2?

„Rozdíl byl nejspíš v tom, že jsme dali gól. Hlavně, že jsme snížili. To byl hlavní bod zápasu, kdy jsme snížili v přesilovce pět na tři a pak vzápětí pět na čtyři. Chomutov se tak mohl začít trošku bát.“

Díky skvělému obratu jste si nakonec vytvořili na druhém postupovém místě tabulky pětibodový náskok před Chomutovem. Vnímáte nedělní zápas jako jeden z klíčových?

„Řekl bych, že to byl velice důležitý zápas, nicméně tím to nekončí. Musíme jít dál za svým cílem. Za tuto výhru jsme ale hrozně rádi.“

Co očekáváte od úterního zápasu s Pardubicemi, dosavadním lídrem baráže?

„Jedeme tam vybojovat nějaký ten bod. Vůbec bych nebral ohled na to, kdo proti nám stojí. Jdeme do dalšího zápasu a jdeme bojovat.“

Plekanec po skvělém obratu: Strašně důležitý zápas, ale zdaleka ještě není konec 1080p 720p 360p REKLAMA

Kladno - Chomutov: Plekanec jako ve florbale, puk za Peterse ale nepřehodil 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Kladno - Chomutov 4:3. Rytíři otočili vývoj zápasu, znovu se trefil Jágr 720p 360p REKLAMA