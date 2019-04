Plekanec při super otočce: tři "áčka" i lišácký trik. Gólman moc netušil, řekl | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:46. Zikmund, 12:55. Jágr, 36:53. T. Kaut, 42:38. Kehar Hosté: 01:42. Klhůfek, 04:31. Klhůfek, 06:35. Klhůfek Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Kehar, J. Říha, Zajíc, Nash, P. Hořava, Lakos – Zikmund, Plekanec, Jágr (A) – J. Strnad (C), Vampola (A), Redlich – Svedlund, Machač, Melka – Š. Bláha, T. Kaut, Hajný – Jelínek. Hosté: Peters (Pavlát) – Jank, Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, Štich, Trefný – Sklenář, V. Růžička (A), Klhůfek – Koblasa, Huml (A), T. Svoboda – Tomica (C), Vantuch, Duda – A. Dlouhý, Šťovíček, Chrpa. Rozhodčí Jeřábek, Svoboda – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 015 diváků

Hororovou ztrátu 0:3 ze začátku utkání jste proměnili na tříbodové vítězství 4:3. Řekl byste, že zlomovým okamžikem byla dvojnásobná přesilovka, kterou jste plně využili?

„Samozřejmě. Byla ohromně důležitá, pomohla nám vrátit se do zápasu. Jsme rádi, že nám to vyšlo v přesilovkách, protože do té doby nám v baráži moc nešly. Věděli jsme, že nám to tam napadalo, ale také jsme mysleli na to, že máme pořád spoustu času to otočit. Bylo to na tenké hraně, ale zaplať pán bůh, že nám to vyšlo.“

Po vyrovnání skóre už ale hra byla převáženě ve vaší režii. Z tribuny to vypadalo, že jste Chomutov přehrávali. Co myslíte?

„Získali jsme více kontroly. Ve druhé třetině jsme byli výrazně lepší, jen jsme málo stříleli a necpali se moc do brány. Nicméně jsme víceméně celou dobu hráli u nich. Během třetí třetiny už to bylo jen o tom, kdy ten gól dáme.“

V prvním barážovém zápase s Piráty, ve kterém jste prohráli 0:2, zvítězil podle vás chytřejší tým. Jak to bylo tentokrát?

„I v Chomutově jsme byli lepší mančaft, oni byli však chytřejší. Doma jsme zkrátka museli hrát na hranici rizika a kopnout do toho. Potom jsme opět byli lepší mužstvo. Nevím, jestli se na nich pořád podepisuje ta nemoc. Možná ještě trochu ano, ale na to my nekoukáme. Mohlo se to stát komukoliv.“

Berete domácí vítězství nad Chomutovem jako jeden z klíčových zápasů baráže?

„Když se podíváme na tabulku, byl to strašně důležitý zápas, ale zdaleka ještě není konec. Zbývá ještě dost zápasů. V žádném případě není rozhodnuto. Jedeme dál.“

Ve třetí třetině zápasu jste se za brankou hostů pokusil přehodit brankovou konstrukci, málem z toho byl i gól. Byla to spontánní akce, nebo jste něco podobného již trénoval?

„Měli jsme hodně času a jejich gólman netušil, kam puk letí. Asi jsem to tam rozhodil moc, nicméně naši hráči se cpali do brankoviště a tam to může spadnout kamkoliv, puk mohli i doklepnout. Je to věc, která se nedělá často, ale může být nebezpečná. Není to akce na pravidelné zkoušení, ale občas to může něco udělat.“ (usmívá se)

Nicméně to jen dokládá, jak se hokejem v Kladně nesmírně bavíte…

„Užívám si to. Na Kladno jsem se strašně těšil. Chtěl jsem si zahrát tady před takovou atmosférou a pomoct týmu zpátky do extraligy. Samozřejmě mě to baví ještě víc, když se vyhrává a kulisa podle toho vypadá. Doufám, že to dotáhneme a budeme se tím hokejem bavit všichni až do konce.“

Pociťujete po pěti náročných zápasech únavu?

„Odehráli jsme náročný play off, baráž je taky těžká, ale zatím dobrý. Máme výhodu, že se můžeme spolehnout na všechny čtyři lajny.“

Jaromír Jágr prozradil, že ho baráž stojí hodně sil. Snažíte se mu trochu s Ladislavem Zikmundem v útoku dodávat energii?

(usmívá se) „Ne, to ne. Jarda ví, co dělá, takže to bych takhle nebral. Nicméně klobouk dolů před ním. V tolika letech a po takové době bez hokeje se vrátit na led... Zatím hraje super.“

V úterý vyrážíte do Pardubic, které vedou tabulku s šestibodovým náskokem. Myslíte, že se vám tam bude hrát o něco lépe?

„To si nemyslím, ve hře je ještě spousta bodů. My ani Pardubice nesmíme polevit. Bude to těžký zápas.“

