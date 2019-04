Jágr chválil mladé Rytíře po oloupení Pardubic: V klidu se můžu jen dívat | iSport.cz

Bylo těžké zvládnout zápas na ledě dosud suverénních Pardubic?

„Je to hrozně namáhavá soutěž, dlouhá, je psychicky i fyzicky náročná. Potřebuješ mít všechny čtyři lajny, abys mohl uspět a v Pardubicích daly góly naše třetí a čtvrtá lajna, rozhodly zápas. Našemu útoku se moc nedařilo, mně tedy určitě ne. Ale co udělali tihle kluci? Klobouk dolů. Od té doby, co hrají spolu, si vedou výborně.“

Má pro vás velký význam, že se trefí hráči jako Štěpán Bláha a Jakub Hajný a jsou to oni, kdo rozhodnou zápas?

„Z pohledu majitele nemůžu dostat lepší zprávu. V klidu se na to teď můžu dívat.“ (usměje se)

Pozorujete, že už ztratili respekt z velkých jmen v týmu, nemají strach z vás nebo Tomáše Plekance a hrají, co dovedou?

„My máme pětky postavené tak, aby nikdo z nikoho neměl respekt. A tihle kluci navíc moc dobře vědí, že když jdou k nám, je to proto, aby oni pomohli nám. Ne, abychom my pomáhali jim. Myslím, že to uchopili za dobrý konec.“

Na konci zápasu jste se pak málem poprvé v baráži popral. Jordann Perret se po vás před brankou docela agresivně sápal. Nebál jste se, co přijde?

„Ne, vůbec, o žádné rvačce bych nemluvil. Každý jenom dělá, co umí, jde do zápasu naplno, jak naše strana, tak druhá. Tohle plně respektuju, takové věci patří k baráži. Proto na ni lidi tolik chodí, hraje se o živobytí.“

Ani vás nepřekvapilo, že si na vás tenhle malinký skřítek dovoloval?

„To není žádný skřítek, on je Francouz, ti se nikdy nevzdávají. Třeba není jeho silnou stránkou, aby se s někým přetahoval, ale je to dobrý hráč, dává góly, je hodně rychlý. Hraje výborně.“

Kladno na začátku baráže dvakrát prohrálo, ale od té doby jste získali čtyři výhry. Máte dobrý pocit, jak se vaše hra vyvíjí?

„No, výsledkově skvělý. Měli jsme i trochu štěstí, který k tomu ale i potřebuješ. Pár zápasů bylo takových divočejších, třeba v Budějovicích jsme vedli 4:0 a málem je pustili zpátky do hry. Hned na to jsme zase prohrávali 0:3 s Chomutovem a dokázali výsledek otočit. V Pardubicích nám to vyhrály třetí se čtvrtou lajnou. Je to nahoru, dolů. A další věc pak je, že jsme prohráli první dva zápasy, dokonce s nulou. Ovšem ten výsledek neodpovídal předvedené hře, spíš naopak.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:00. P. Sýkora Hosté: 26:40. Svedlund, 33:06. Š. Bláha, 36:46. Hajný, 59:42. Plekanec Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Holland, Eklund, Schaus, Mikuš, Porseland, J. Zdráhal, Nedbal – P. Sýkora, Ihnačák, M. Kratochvil – Hovorka, Mandát, Rolinek – L. Horký, Poulíček, Machala – J. Kloz, Marosz, Perret. Hosté: Cikánek (Brízgala) – J. Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, P. Hořava – Jágr, Plekanec, Zikmund – Redlich, Vampola, J. Strnad – Melka, Machač, Svedlund – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha – Jelínek. Rozhodčí Pavlovič, Šír – Gebauer, Špringl Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 10194 (vyprodáno) diváků