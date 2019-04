Motoru zoufale schází góly. Hoříme v produktivitě, lituje Čermák | iSport.cz

Špatná produktivita je největším problémem, že?

„Ano. Je to škoda. Bohužel… Nemyslím si, že hrajeme špatně, ale hraje se na góly. A ty my teď nedáváme momentálně.“

Už je to asi i v hlavě, že?

„To jo. Je to obrovská škoda se dostat až sem, a teď takhle hoříme v produktivitě. Bohužel.“

Byl proti Chomutovu největším problémem výborně chytající brankář Justin Peters?

„Neměli jsme takový tlak, i když nějaké šance tam byly. Ale nedařily se nám druhé a třetí dorážky. V tom byl problém.“

Hraje roli i to, že už vidíte, že vám baráž utíká?

„To si nemyslím. Bojujeme, to je tam vidět. Jezdí nám to, soupeře v některých fázích i přehráváme, ale nedáváme góly. To je to hlavní.“

Říkáte si, že radši teď nebudete koukat na barážovou tabulku? V níž jste poslední se dvěma body?

„Není to úplně jednoduchá situace. Člověk maká celý rok, abychom se sem dostali. A teď, bohužel…“

Asi jste čekali, že budete mít po polovině baráže více bodů.

„Za sebe říkám, že jo. Některé zápasy jsme byli lepší, ale prohráli jsme. Jak už jsem říkal, sráží nás produktivita. Jako tým jinak hrajeme skvěle, bojujeme, je tady dobrá parta. Brankáři chytají suprově. Takže škoda.“

Může hrát roli i psychika? V sezoně jste byli v první lize zvyklí vyhrávat, výborně se vám povedlo i play off. A teď to drhne…

„Je to složitější, ale byly pasáže, že i předtím jsme se trápili. Nedařilo se nám. Po play off, které jsme měli super, jsem si říkal, že do toho půjdeme nastartovaní. Ale podle mě byl důležitý už ten první zápas v Pardubicích. Od té doby se to s námi táhne, dostali jsme gól hned v první minutě, možná nám to vzalo kus sebevědomí. A potom šlo ještě níž. Ale myslím si, že bojovnost tam ve všech zápasech byla. Nemáme se za co stydět. Nic nevypustíme. Jde do každého zápasu, že chceme vyhrát. Šance tam ještě je, my nic nezabalíme.“

Je znát, že proti vám stojí silnější soupeři?

„Je to o detailech. Myslím si, že jsme na to fyzicky připravení, dobře bruslíme. Ale když uděláme chybu, soupeř ji potrestá. Když ji udělá soupeř, my nejsme schopní ten gól dát.

