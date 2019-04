Pardubický střelec Hovorka: Jsme tak blízko! Tohle je velká vzpruha… | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:10. Zikmund, 07:34. Jágr, 20:42. J. Strnad Hosté: 01:54. Poulíček, 42:20. Poulíček, 55:14. Marosz, 58:14. Hovorka, 59:20. Hovorka Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Nash, Zajíc, J. Říha, Zelingr, Lakos, P. Hořava – Jágr (A), Plekanec, Zikmund – Redlich, Vampola (A), J. Strnad (C) – Melka, Machač, Svedlund – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha – Jelínek. Hosté: Kacetl (25. Klouček) – Eklund, Holland, Mikuš, Schaus, Budík, Porseland, Nedbal – M. Kratochvil, Ihnačák, P. Sýkora (A) – Rolinek (C), Dušek, Hovorka – Machala, Poulíček (A), L. Horký – Perret, Marosz, J. Kloz. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků

Prohrávali jste 1:3, čím to, že jste do zápasu vstoupili tak špatně?

„Věděli jsme, že první dvě třetiny jsme nehráli moc dobře, dá se říct, že Kladno bylo ve všem lepší. Důraznější, tvrdší, agresivnější, lépe zakončovalo. My jsme si před třetí třetinou řekli, jak musíme hrát. A to jsme potom také předváděli. Poctivou a tvrdou prací jsme došli k vítězství.“

A co ten špatný úvod?

„Nevím, asi jsme si řekli, že to přijde samo, že Kladno porazíme, když jsme tady první zápas vyhráli 5:0. Takže jsme začali laxně, nepřistoupili jsme k tomu dobře. Od toho se odráželo skóre, střely na bránu. Jasně nás válcovali. Ale ve třetí třetině jsme začali hrát jiný hokej.“

Kladno - Pardubice: Hovorka poslal šikovnou tečí Dynamo do vedení, 3:4 720p 360p REKLAMA

I když to ještě není jasné, k záchraně máte velmi blízko. Jak to vnímáte?

„Stále ještě není nic jistého. Ještě je teoretická možnost, že to nevyjde. Takže jdeme s pokorou dál.“

Ale opravdu už jen souhra náhod vás o to připraví… Takže radost musíte mít. K jistotě vám stačí dva body ze zbývajících čtyř zápasů. A třeba ani to nebude nutné.

„To ano, je jiné mít náskok jedenácti bodů než osmi. Je to super. Jsem strašně šťastný, že jsme to zvládli. Za celý tým. Protože poslední třetinu jsme všichni makali, bojovali jsme za tým. Pořád není nic hotovo, i když je to blízko, ale zároveň i daleko. Musíme si nastavit hlavy tak, že jedeme do Chomutova v úterý vyhrát. A podle toho tam takhle musíme vstoupit do utkání.“

Bude těžké udržet koncentraci?

„Teď si užijeme trochu slávy, pozitivních emocí. Ale od pondělí už se zase chystáme. Jedeme tam s tím, abychom získali tři body.“

Jak vám bylo, když jste dal klíčový gól na 5:3?

„To byly velké emoce. Prohrávali jsme 1:3, soupeř byl jasně lepší. A potom jsme to otočili. Jsme za to hrozně rádi. Je to obrovská vzpruha pro celý tým. Byla tady skvělá atmosféra. Fanoušci se překřikovali, chtěl bych poděkovat našim příznivcům, že dorazili, zase vyprodali sektor pro hosty. Byli úžasní. Také chci poděkovat těm kladenským, že fandili neskutečně. Hokej měl grády.“

Kladno - Pardubice: Marosz vymetl vyrovnávacím gólem všechny pavučiny, 3:3 720p 360p REKLAMA

I vy jste prodělal spoustu ostrých soubojů…

„Jsou to emoce, hraje se o důležité body. Nejsem ten typ, který by se vyhýbal soubojům, takže když se to přitvrdí, nevadí mi to. Je to hokej. Mimo led můžeme být kamarádi, ale při zápase se nic nedarujeme.“

Neříkáte si, že kdybyste hráli v základní části extraligy tak jako v baráži, tak o záchranu vůbec nehrajete?

„Je to tak. Je to správný postřeh. Já si to také myslím. Hrajeme úplně jiný hokej než v základní části. Přijde mi, že jsme si všichni sáhli do svědomí, uvědomili jsme si, že se může v našich kariérách stát hrozně moc. Začali jsme k tomu přistupovat úplně jinak. V extralize to předtím bohužel bylo jiné.“

A co říkáte na to, jak hraje Jaromír Jágr? Proti vám získal dva body (1+1).

„Věděl jsem, že když Džegr má formu, dá gól i z pološance. To nebyla žádná velká příležitost, ale krásně to trefil k tyči. To není náhoda, to je jeho umění. Má fazonu, jsme rádi, že jsme tady vyhráli. Protože není jednoduché tu jejich první lajnu udržet.“

Kladno - Pardubice: Marosz vymetl vyrovnávacím gólem všechny pavučiny, 3:3 720p 360p REKLAMA

Kladno - Pardubice: Poulíček tečoval Horkého střelu od modré a snížil, 3:2 720p 360p REKLAMA

MATCH OVERVIEW LEGACY