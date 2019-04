SESTŘIHY: Pardubice zlomily Jágra a jsou blízko, Chomutov drží naději | iSport.cz

Jágr dal gól a přihrával, na výhru to nestačilo

Hostující Východočeši sice už po 114 vteřinách otevřeli skóre, když Machala ideálně nabil Poulíčkovi, který zblízka nezaváhal, jinak byla ale první třetina zcela v režii Rytířů. Velké starosti dělala hostům především první útočná formace s Jágrem a Plekancem, jimž navíc velmi zdatně sekundoval i její třetí člen Zikmund.

Kladnu se podařilo vyrovnat už o 76 sekund později, když Jágr ve vlastním obranném pásmu posunul kotouč podél hrazení na rozjetého Zikmunda, který vzal na sebe koncovku přečíslení dvou na jednoho s Plekancem a nekompromisně zavěsil. V polovině osmé minuty přišla další velká Jágrova chvíle. Nejprve udržel puk v útočném pásmu, vzápětí si sprintem mezi kruhy řekl o nahrávku od Zajíce a ten ho vyslyšel - 2:1.

Kladenští pak měli i řadu dalších slibných příležitostí, vyhráli úvodní dvacetiminutovku na střely 16:6, ale Kacetl držel šance Východočechů nad vodou. Mimo jiné se blýskl i proti dalšímu svižnému pokusu Jágra z kruhu pro vhazování.

Hned v nástupu do druhé části zvýšil na 3:1 Strnad a Kladenští dál drželi taktovku utkání ve svých rukách. Ve 27. minutě Plekanec připravil šanci pro Říhu, na jehož zakončení bez přípravy bekhendem ale stihl zareagovat Klouček, jenž krátce předtím vystřídal v brankovišti Kacetla. Ve 38. minutě to byl opět Plekanec, který se proti němu ocitl v oslabení sám, stav se však nezměnil.

Zdánlivě poklidný zápas pro domácí zkomplikoval Poulíček snížením ve 43. minutě. Budík měl pak v oslabení na holi vyrovnání, jenže mířil pouze do boční sítě. V polovině třetího dějství, kdy se hosté bránili při dalším oslabení, napřáhl na modré čáře Nash, Klouček jeho ránu přizvedl a puk následně poskočil na horní tyčce.

Co se nepovedlo Budíkovi, zařídil Marosz v 56. minutě. Cikánek pak sice zachránil proti Machalovi, jenže v čase 58:14 nestačil na Hovorkovo zakončení. A byl to právě Hovorka, kdo také pojistil vítězství Dynama při kladenské power play.

David Čermák (Kladno): "Nám se to povedlo otočit z 0:1 na 3:1. Myslím, že tam jsme byli lepší, měli jsme ještě několikrát přečíslení dva na jednoho, ale bohužel jsme to nevyužili, abychom odskočili na tři góly. V poslední třetině hosté zvýšili tempo, my jsme udělali zbytečné chyby, a to nás stálo celý zápas."

Richard Král (Pardubice): "Zhodnotil bych zápas na dvě půlky. První dvě třetiny byly z naší strany špatné, neměli jsme pohyb, Kladno bylo daleko důraznější. Domácí dohrávali osobní souboje, mlátili nás, byli důraznější a po dvě třetiny jasně lepší. Pak se to v nás trošku zlomilo a ve třetí třetině jsme podali naprosto odlišný výkon. Měli jsme pohyb, důraz, stříleli jsme, šli jsme do brány a třetina byla z naší strany parádní. Otočili jsme zápas a získali důležité tři body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:10. Zikmund, 07:34. Jágr, 20:42. J. Strnad Hosté: 01:54. Poulíček, 42:20. Poulíček, 55:14. Marosz, 58:14. Hovorka, 59:20. Hovorka Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Nash, Zajíc, J. Říha, Zelingr, Lakos, P. Hořava – Jágr (A), Plekanec, Zikmund – Redlich, Vampola (A), J. Strnad (C) – Melka, Machač, Svedlund – Hajný, T. Kaut, Š. Bláha – Jelínek. Hosté: Kacetl (25. Klouček) – Eklund, Holland, Mikuš, Schaus, Budík, Porseland, Nedbal – M. Kratochvil, Ihnačák, P. Sýkora (A) – Rolinek (C), Dušek, Hovorka – Machala, Poulíček (A), L. Horký – Perret, Marosz, J. Kloz. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Brejcha, Jelínek Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 5 200 diváků

Chomutov se toho nezalekl a porazil Motor

České Budějovice už před zápasem věděly, že jejich naděje na postup do extraligy je minimální. V dnešním duelu začali Jihočeši ofenzivně, ale z tlaku nic nezískali. Naopak ještě před koncem první poloviny úvodní třetiny prohrávali, když se trefil chomutovský Štich.

Podobný průběh měla i druhá část. Českobudějovičtí se snažili, ale šancí si mnoho nevypracovali. Na opačné straně Chomutov s útočnými výpady šetřil, ale byl efektivní. V závěru druhé třetiny se pak prosadil Flemming a hosté vedli 2:0.

V podobné režii se hrála i třetí část utkání. České Budějovice se chtěly tlačit do zakončení, ale jejich pokusy končily často nepřesností nebo zaváháním. Chomutovu opět stačilo minimum na skórování. Klhůfek udělal kličku brankáři Strmeňovi a navýšil stav na 3:0 pro hosty.

Jihočeši do konce zápasu dokázali aspoň snížit, když se v přesilovce pět na tři povýšené odvoláním brankáře trefil Karabáček. Více zdramatizovat zápas ale již nedokázali, i když i nadále riskovali při hře bez gólmana.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56:24. Karabáček Hosté: 08:39. Štich, 36:01. Flemming, 52:19. Klhůfek Sestavy Domácí: Strmeň (Kváča) – Plášil, Pýcha, Kutlák, Kachyňa, Vydarený, M. Jandus – M. Novák, Gilbert, Heřman – Beránek, Doktor, P. Novák – Šimánek, R. Přikryl, Babka – Karabáček, Dančišin, Z. Doležal. Hosté: Peters (Pavlát) – Flemming, Knot, Štich, Jank, L. Kovář, Blaha, Trefný – Koblasa, Sklenář, Klhůfek – Tomica, Huml, J. Stránský – A. Dlouhý, Šťovíček, Duda – Chrpa, Chlouba, T. Svoboda. Rozhodčí Hradil, Kika – Gebauer, Tošenovjan Stadion Budvar aréna

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 8 7 0 0 1 33:12 21 2. Kladno 8 5 0 0 3 20:20 15 3. Chomutov 8 3 0 1 4 15:25 10 4. Č. Budějovice 8 0 1 0 7 13:24 2

