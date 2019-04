Jágr gólem přiblížil Kladno k postupu: Není hotovo, chvíli jsme byli v žumpě | iSport.cz

O vítězství nad Českými Budějovicemi, kterým už v baráži prakticky o nic nejde, jste docela dlouho bojovali. Jak jste viděl bitvu s Motorem?

„Musím říct, že jsem nečekal, že budou hrát takhle. Překvapili nás v první třetině. Byli o hodně lepší, aktivnější a rychleji bruslili. My jsme vůbec nevěděli, kde máme být. Jeli jsme na doraz, ale vůbec nám to nešlo. Fakt klobouk dolů před nimi, že je kouč Venca Prospal namotivoval. Půl zápasu nás opravdu přehrávali, pak ve druhé pětiminutovce jsme měli štěstí a otočili jsme to.“

Řekl byste, že část hry ve druhé třetině, ve které jste dali dva góly, byla klíčová?

„To určitě rozhodlo. Do té doby Budějovice opravdu hráli výborně. Nám se podařilo dát z ničeho nic dva góly. Dobře jsme tam napadali. Jednou Pleky (Tomáš Plekanec), podruhé z buly. Takové šťastné góly potřebuješ. Minulý zápas se to štěstí trochu otočilo proti nám, kdy jsme za poslední čtyři minuty zkazili celý zápas. Proti Motoru jsme měli štěstí ve dvou minutách.“

Zatrnulo vám trochu po minulé zkušenosti s Pardubicemi, když Motor dal ve 41. minutě gól na 2:3?

„To byla ohromná chyba dostat hned v prvním střídání gól. Stalo se nám to jednou proti Jihlavě, když jsme také vedli 3:1 a nechali jsme si dát gól z prvního střídání. V úterý znovu. Tohle si musíme kontrolovat. Věděli jsme, že budou hrát na brejky. Stačila jim jedna špatná situace a hned z toho byl gól. Zápas jsme si opět udělali hrozně složitý.“

Potřetí v řadě jste si na ledě připsal gól a asistenci. Co říkáte na tuto skvělou sérii?

„Teď jsem se moc dobře necítil. Říkal jsem to Plekymu už před zápasem. On mi na to řekl: Neboj se, mám to. Takže jsem byl v klidu a jenom čekal na svojí příležitost.“

Tomáš Plekanec vás nezklamal. Na ledě lítal přímo jako raketová myš, nebo ne?

„Před zápasem mi říkal, že se cítí dobře, takže jsem byl opravdu klidný.“

Říkal jste sice, že pociťujete únavu, ale přitom jste na ledě při vlastní přesilovce zlikvidoval šanci dva na jednoho…

„Do té doby jsme hráli nic moc a najednou na nás jedou dva ve vlastní přesilovce. Já jsem byl první vzadu, i když mi to moc nebruslí, tak jsem se snažil co nejrychleji se vrátit. To by byla docela katastrofa, kdybychom prohrávali.“

Tři zápasy před koncem baráže držíte opět osmibodový náskok na Chomutov. Ve hře už zbývá jen devět bodů. Předpokládám, že si uvědomujete, jak je postup blízko, viďte?

„Tak jasně, ale ještě nic není hotového. Musíme do Budějovic, které nám ukázaly, že nám nedají nic zadarmo a poprat se tam o dva body. Pokud se nám to nepodaří, tak doma můžeme mít rozhodující zápas proti Chomutovu.“

Připravujete mladší spoluhráče nějak na poslední nejtěžší krok?

„My to víme. (usmívá se) Není to ale tak jednoduché, protože únava se hromadí a nejdou nohy. Chtěli bychom dávat góly, ale prostě to nejde.“

Sledovali jste při zápase na dálku, jak hraje Chomutov s Pardubicemi?

„Vím, že někdo říkal, jak vedli v první třetině 3:1. Dá se říct, že my jsme v tu chvíli byli docela v žumpě, nedařilo se nám, neměli jsme vůbec žádné šance na to, abychom dali nějaký gól. Byla to taková kritická situace, nakonec se ale obrátilo v náš prospěch.“

