Pirát Štich o Kladnu: Bez Jágra by to byl jiný tým. Pardubice nepoznávám | iSport.cz

Je jedním z těch, kteří by si měli umět poradit s barážovým fenoménem Jaromírem Jágrem. David Štich je prototypem přísného beka, zvyklého v osobních střetech svalů nesmlouvat. Jenže 47letý pardál JJ najel na nepolapitelnou notu a Kladno pozvedl na úplně jinou úroveň.



Za Kladno jste ještě loni hrál, v pátek vám velikán předvedl famózní sólo, jež jste ani vy nezachytil. A je to Jágrův tým, který potřebujete sundat pod sebe. Co s tím?

„Džegr samozřejmě, na to kolik mu je… I když nemá fyzičku, v rukách a v nohách má pořád značnou sílu. S pukem na hokejce je pořád silný, rozdává výborné přihrávky. Kdyby ho Kladno nemělo v sestavě, jsem si jistý, že na tom bude úplně jinak. Nezbývá než smeknout.“

Absolutně se nečekalo, jak výborně si povedou Pardubice, po celou sezonu prakticky mrtvé. Zaskočilo i vás Dynamo?

„Upřímně říkám, že když jsme proti nim nastoupili, přišlo mi, že se ocitáme v úplně jiné sezoně a proti úplně jinému mužstvu. Nepoznával jsem je. Když to srovnám s jejich stavem před baráží a v baráži, mám pocit, že tam nezůstal kámen na kameni a všechno je najednou jinak. Nejde mi na rozum, že se za tak krátkou dobu tak razantně změnili. Jejich výkonnost je překvapením pro nás, pro jejich fanoušky a všichni zírají s otevřenou pusou. Věřím, že jim ji v úterý přivřeme.“



V pirátské kabině si propočítáváte, kde nabrat body a kde je Kladno může nechat?

„Nekalkulujeme. Řekli jsme si, že nemůžeme nikam uhnout, musíme jít všude po třech bodech, jinak se z toho nedostaneme. Nějaké propočty, že tady stačí tolik bodů a tam tolik, nikam nevedou. My už teď musíme nabírat všude všechny, nedívat se doleva doprava a doufat, že Kladno poztrácí.“



Jak vám bylo v pátek v kabině při narostlém manku osmi bodů na druhé Kladno?

„Měli jsme asi všichni za to, že nastal konec. Byli jsme naštvaní, že jsme zápas o všechno podělali, ztratili a pustili Kladno do velkého brejku. Na druhou stranu jsme nechtěli baráž předem zahazovat a jeli jsme v neděli do Budějovic s tím, že přivezeme tři body. Což se povedlo a díky porážce Kladna s Pardubicemi jsme se dostali zpátky do hry. Nic nevzdáváme, je o co hrát, věříme, že se může stát hokejový zázrak.“

Zázrak je v chomutovské situaci asi výstižné slovo.

„Ale může na něj dojít. Kde jinde než ve sportu se zázrak může přihodit. I série 0:3 na zápasy vypadají jednoznačně ztracené, občas to někdo prolomí. Nemáme to ve svých rukách, ale i bez toho záleží jen na nás, zda si to uhrajeme, nebo ne.“



Hypotetická, ale i reálná představa, že po úterku bude činit rozdíl jen dva body, může nadělat paseku pro změnu v kladenských hlavách, že?

„Samozřejmě. Nastavení hlavy dělá hodně. My byli od začátku nesmírně svázaní a pořád to není ono. I teď v Budějovicích jsme nedávali vyložené šance. Chce se to víc uvolnit a hrát svoji hru.“



Diváci na tribunách to tolik nepostřehnou, ovšem pro hráče je obrovský rozdíl hrát obyčejný duel extraligy a baráž o setrvání v soutěži.

„Souhlasím naprosto. Je to úplně něco jiného a kdo to nezažil, neví, jak to na hráče působí. Nikdo nechce být podepsaný pod sestupem, dokola to posloucháte a i každý sám si říká: Musíme, musíme, musíme. Je to hodně náročný.“



Odpovídá nervové vypětí i tréninkům, anebo při nich jste uvolněnější?

„Snažíme se trénovat bez jakékoli křeče a převzít prvky z tréninku do zápasu. Kdybychom byli svázaní už tam, v samotném zápase to bude ještě horší. V podstatě se snažíme na tréninku bavit, mít radost z hokeje a připravit se tak co nejlíp na ostré utkání.“

Cítíte na kouči Vladimíru Růžičkovi, že i on má vítr z padáku do první ligy?

„Trenér se snaží dělat maximum pro mančaft, koučovat nás tak, aby na sobě nedával znát nervozitu nebo napětí. Být to obráceně, celé by to na nás přenesl, což by nebylo dobře.“



Máte pořád ještě v hlavách, že kdybyste se vyhnuli nakaženému tataráku, mohli jste být na jiných bodech?

„To jsou kdyby. Nějak jsme se z toho dostali. Faktem je, že na každém z nás se ta nemoc podepsala. Hlavně na starších hráčích. Každý z nás shodil kila, leželi jsme v posteli, nemohli se ani hnout a do toho věděli, že za dva dny začíná baráž. Nebyla šance pořádně něco natrénovat, protože tělo bylo obrovským způsobem oslabené. Fyzicky nejsme tak dobře připraveni jako třeba na konci základní části extraligy. Nechceme se na salmonelu vymlouvat, ale je těžké, když se pořádně nedoléčíte, jen čekáte na opadnutí horečky, abyste šli nazout brusle. Tělo nesnášelo úplně dobře, že musí nevyléčené podstoupit velkou fyzickou zátěž, bránilo se. Ale to se nedá nic dělat, je to realita, se kterou jsme museli začít bojovat.“



A už jste ready jako dříve, před nákazou?

„Cítím se líp, ale na sto procent to pořád není. Snažím se dát tělu prostor na regeneraci, přitom bych si radši zašel do posilovny vybudit ho, nastartovat. Jenže utkání jdou v rychlém sledu, odpočinek je teď důležitější. Ztracená kila svalové hmoty teď bohužel zpátky nedostanu.“

Závěr baráže: 9. kolo - úterý 16. 4. (oba 17:30):

Chomutov - Pardubice

Kladno - Motor ČB 10. kolo - pátek 19. 4.:

Pardubice - Chomutov

Motor ČB - Kladno 11. kolo - neděle 21. 4.:

Kladno - Chomutov

Motor ČB - Pardubice 12. kolo - úterý 23. 4.:

Chomutov - Motor ČB

Pardubice - Kladno

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 8 7 0 0 1 33:12 21 2. Kladno 8 5 0 0 3 20:20 15 3. Chomutov 8 3 0 1 4 15:25 10 4. Č. Budějovice 8 0 1 0 7 13:24 2

