Birner: Zasloužená výhra Třince. Ukázali nám, jak se má hrát | iSport.cz

Domácím nefungovaly tradiční pilíře hry: nedostali se ke svému jindy drtivému tlaku, nevyužívali přesilovky (nejlepší úspěšnost v základní části) a během obvykle brilantního oslabení (druhá nejlepší úspěšnost v základní části) inkasovali oba góly. Třinec nastupoval do soubojů důrazněji, v mezihře byl zase rychlejší.

„Soupeř vyhrál zaslouženě. Byl lepší než my. Lépe se nachystal, rozhodly speciální týmy. Oceláři nás vycvičili v jednoduchosti, přesně tak má vypadat hra v play off,“ přiznal bez okolků Michal Birner. „Zasloužené vítězství pro Třinec, musíme zlepšit přesilovky,“ přidal stroze Marek Zachar.

Právě přesilovky Ocelářům v konečném součtu zajistily vítězství. Oba celky obdržely tři menší tresty, Třinec hned dva liberecké prohřešky potrestal. Nedisciplinovaní domácí naopak v početních výhodách soupeře zamknout uvnitř obranného pásma nedokázali. Častokrát se ani po zdlouhavé kombinaci nedostávali k zakončení.

„Přesilovky napovídaly o vývoji sérií celé play off... Bohužel se mi nelíbí, jak je hrajeme. Jsme laxní,“ začal Michal Birner. „Třinec nám ukázal, jak se mají přesilovky hrát. Jednoduše s tlakem do brankoviště. Řešení nejsou hezké přihrávky do prázdné brány. Musíme se na to podívat a věřím, že v pátek budeme hrát jinak,“ pokračoval liberecký útočník.

Vítěze základní části mohla rozhodit i nervozita z prvního finálového utkání, šanci totiž dostalo stejně jako v celém průběhu vyřazovacích bojů několik mladých hráčů, kteří odehrávají své největší zápasy dosavadní kariéry. „Nervozita? Možné to je, ale šlo přece jen o první zápas. Už je za námi. Víme, že výkon, který jsme předvedli, měl hodně daleko k ideálu. Je před námi velký prostor pro zlepšení. Podíváme se na video a věřím tomu, že v pátek nastoupí úplně jiný tým,“ věděl Michal Birner.

Kudy podle Severočechů povede cesta k úspěchu? Klíčové bude zjednodušení hry. „Od dětství jsem snil o tom, že si jednou zahraju s Bílými Tygry finále. Chodil jsem koukat do hlediště na chlapy a teď hraju s nimi… Musíme si vynutit fauly, dělat jednoduché věci a bruslit, což bude určitě cíl do druhého zápasu,“ věděl Zachar.

„Nezasloužili jsme si vyhrát. Fauly v útočném pásmu, fauly ve středním pásmu a oplácení…. Tyto věci do play off nepatří. Doufám, že máme nejhorší zápas série za sebou a teď se musíme připravit na odvetu, abychom předvedli lepší výkon,“ zakončil trenér Filip Pešán.

Parádní přesilovky, kvitovali Oceláři. To Birner nad těmi libereckými kroutil hlavou 720p 360p REKLAMA