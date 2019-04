Oceláři spálili Tygrům plán a Pešán zuřil. S čím se vytasí v pátek? | iSport.cz

„Nehráli jsme play off zápas. Byli jsme nedisciplinovaní, nezasloužili jsme si vyhrát. Fauly v útočném a ve středním pásmu, oplácení… to jsou věci, které v play off nemají co dělat. S takhle silným soupeřem si nemůžeme dovolit takhle nesmyslně a trapně faulovat. Doufám, že jsme si vybrali ten nejhorší zápas série a máme ho za sebou.“

Hodně přísně, ale přesně zhodnotil první vystoupení svých hráčů Filip Pešán. I půl hodinu po zápase vypadal pořád nabroušeně. „A vy byste nebyl?“ opáčil kouč, když jsem se ho zeptal, zda je na tým opravdu tak naštvaný.

Dveře kabiny Tygrů byly po závěrečném gongu zavřené sakramentsky dlouho. Pešán ale údajně mluvil jen zhruba půl minuty. Nechal to na hráčích, slovo si prý vzali ti zkušení. Právě ti však možná v úvodní finálový večer selhali nejvíc. Některé tradiční útočné lídry abyste na ledě hledali lupou.

Liberecký trenér vztekem rudnul už během zápasu. Dokola agilně čmáral fixem po tabuli zakládání akcí a přechod obranného valu, který zhruba v polovině zápasu Oceláři vystavěli ve středním pásmu. Marně. Nepomohlo nic. Většina přihrávek domácích stále často končila více než na hokejce spoluhráče na jeho bruslích, či ještě lépe u soupeře.

Kouč Třince Václav Varaďa, kterého Pešán veřejně pochválil za to, jak skvěle připravil svůj tým na ten jeho, pak trefně poznamenal, že první duel neoplýval bůhvíjakou hokejovou krásou, ale byl spíše bojem.

Tygři nebyli disciplinovaní. A to hlavně herně. Nedrželi se stanovené strategie, opouštěli svůj plán. Lépe řečeno Oceláři je k jeho plnění vůbec nepustili. Sami ten svůj naopak drželi báječně. Třinec ukázal, že už dávno není tým, který měl plán jediný: soupeře přestřílet, zválcovat, zadupat do země. Buď vyhráli 5:0, nebo byli nuloví sami. Žádný plán B. To je teď jiné.

Jsem zvědavý, s čím se Liberec, potažmo Filip Pešán, vytasí na Velký pátek. Očekávám podstatně větší šrumec, nabuzení a emoce. K poslednímu slovu je daleko.

Pešán káral disciplínu Bílých Tygrů: Příště už nesmíme trapně faulovat! 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Liberec - Třinec 1:2. Oceláři jdou ve finále do vedení, skvěle chytal Hrubec 720p 360p REKLAMA