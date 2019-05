Nedorost skončil a míří do Boleslavi: Nejsem Jágr, chci začít novou kariéru | iSport.cz

Není přece jen ještě brzy, abyste končil?

„Rodina mi tohle taky říkala. Ale když mi Radim Vrbata nabídl tuhle práci a že bychom to mohli dělat spolu, dal jsem si všechno do kupy. V tu dobu jsem byl zraněný, měl jsem čas si to celé přebrat. Věřím, že třeba rok bych ještě hrát mohl. Z Plzně mě nikdo nevyhazoval, jenže byla to příležitost hned naskočit do toho, co by mě třeba bavilo.“

Myslíte, že byste litoval?

„S Vrbičem jsme se o tom dlouho bavili. Kdybych ještě rok hrál, už bych třeba neměl žádnou takovou šanci skočit takhle rovnou do velkého hokeje. Třeba by mě to mrzelo, třeba ne. Někdy však člověk to rozhodnutí udělat musí a já ho udělal. Rodina byla proti, nechali to ovšem na mně. Mám tři kluky, ten nejstarší mi povídal, že by chtěl, abych ještě hrál. Ale už to není takové, že bych byl ten rozdílový hráč. Rozhodl jsem se takhle a doufám, že toho nebudu litovat nikdy.“

V některých zápasech jste ovšem pořád rozdílový hráč byl. Třeba během čtvrtfinále s Olomoucí…

„Člověk občas dá gól, ale tak jsem to úplně nemyslel. Jde o ten pocit po zápase, že jsem na ledě předvedl něco víc, než ti druzí. To už tam nebylo. Prostě jsem cítil, že to není ono. Bolí mě oba lokty, do toho se přidala kyčel. Už ani nevím, s čím jsem ještě nebyl na operaci. Ale tady nešlo o zdraví, i když zranění se člověk taky bojí. V minulé sezoně jsem tři měsíce nehrál. Nedovedu si vůbec představit, že bych někde podepsal a stalo se mi to zase příští sezonu to samé.“

Pocházíte z jižních Čech, v extraligu jste hrál ještě za Liberec. Pokud jde o Mladou Boleslav, tam sehrála roli vazba právě na Radima Vrbatu, s nímž se znáte od juniorů, že ano?

„S Radimem jsme nejlepší kamarádi a já se na to těším. Už v březnu jsem seděl s ním a Janem Plachým (spolumajitel klubu). Podali jsme si ruce, ale nic jsem ještě nepodepisoval. Jen jsme si řekli, že to platí, na všem jsme se dohodli. Kdybych tuhle nabídku nedostal a chtěl pokračovat v hokeji, tak bych nejspíš zůstal ještě rok v Plzni. I když jsem moc nesbíral body, líbil se jim ten přístup k hokeji, měl jsem působit i na mladé hráče. Tohle to ale přebilo. Chci začít novou kariéru. Stejně bych to prodlužoval maximálně o rok, už to ani víc nevidím. V posledních letech to bylo každou sezonu horší a horší. Nejsem Jágr nebo někdo takový. Už i Krtek (Ondřej Kratěna) skončil, tak jsme to zabalili oba. A do Plzně jde Luboš Rob, takže jen vymění jednoho Jihočecha za jiného.“ (usměje se)

V Plzni jste měl roční smlouvu. Nicméně, jak to tam vzali, když jste řekl, nazdar, končím, už hrát nebudu?

„Tam jsou super kluci. Nějaký zájem měli, ale ode mě věděli, že mám tuhle možnost. Ještě před koncem jsem jim sdělil, že toho využiju. Takže už řešili i hráče, který přijde za mě. Dal jsem jim to najevo předem a oni se zachovali úplně v pohodě.“

Jak dlouho jste se rozhodoval vy sám?

„Někdy v únoru, kdy jsem byl zraněný, ještě než jsem znovu začal hrát. Byl jsem rozhodnutý, ještě jsme to s Radimem dolaďovali, co a jak. Mám tři děti, on má tři děti, nechtěl jsem být úplně každý den na zimáku. Radim mi vyšel vstříc, myslím, že by to mohlo fungovat.“

České Budějovice nejsou od Mladé Boleslavi úplně tak blízko jako Plzeň. Půjdete k němu s rodinou bydlet na podnájem?

(usměje se) „Ne, to ne. Rodina zůstane v Budějkách a já budu pendlovat. V tomhle máme docela jasno, řekli jsme si, jak to bude. A doufám, že i výsledky ukážou, že to děláme dobře.“

Co bude spadat do vaší kompetence?

„Měli bychom se s Vrbičem starat o sportovní úsek. On jako sportovní ředitel a já jako jeho pravá ruka, jeho asistent. Funkci sportovního manažera dělá Martin Vejvoda, ten se však věnuje spíš administrativě.“

Už jste se podílel třeba na některých přestupech?

„Radili jsme se, v Evropě působím déle než Radim, který se vrátil z NHL teprve před rokem, o evropských hráčích mám větší přehled, než má on. O hráčích, kteří do Bolky přišli, jsme se spolu bavili. Chtěl slyšet můj názor, jak já to vidím, jestli jo, ne a podobně. Ale abych jim volal, nebo něco vyřizoval, to nebylo v mojí kompetenci, navíc jsem ještě aktivně hrál. A takhle se asi ptal víc lidí. Domluvili jsme se, že nastupuji od 1. května. Takže začínáme pracovat.“