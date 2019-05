Růžička o synovi ve Spartě: Je to pro mě zklamání. Já bych tam nešel | iSport.cz

Je to ostře sledovaný přestup. Pikantní. Útočník Vladimír Růžička, někdejší slávista, míří ve třiceti letech do Sparty. Co na to říká jeho otec, známý kouč? A člověk, který Spartu, diplomaticky řečeno, zrovna nemá v lásce? „Abych řekl pravdu, je to pro mě zklamání, že jde zrovna do Sparty. Ale je to jeho věc, jeho rozhodnutí,“ tvrdí současný chomutovský trenér, který Slavii dvakrát dovedl k titulu.