Pardubice řeší budoucnost: Salfický, Růžička, nebo manažer z extraligy | iSport.cz

Na situaci v Pardubicích existují dva pohledy. Jeden říká, že Dušan Salfický absolutně nezvládl roli šéfa klubu a musí odejít. Druhý? Vyšel mu tah s angažováním trenéra Ladislava Lubiny, Dynamo jasně prošlo baráží, takže by měl v klubu zůstat a dostat další šanci, když rok zpátky skončily Pardubice po základní části šesté.

První varianta je ale podle informací deníku Sport daleko pravděpodobnější než po konci baráže. „Nasvědčuje tomu hodně věcí,“ prozradil zdroj dobře obeznámený s chodem v organizaci s tím, že do pondělí ma vedení zákaz podepisovat nové hráče. Členové dozorčí rady měli prý oslovit nové adepty na pozice ve sportovním úseku. Už se totiž rozjela varianta B, tedy hledání, kdo by měl mít klub na starosti, pokud bude Salfický odvolán.

Měla proběhnout dokonce i schůzka s Vladimírem Růžičkou, který by mohl obsadit pozici sportovního manažera a trenéra. Třeba na reprezentačním srazu v Brně se tenhle scénář bral jako prakticky hotová věc. „Cože, teď se mluví o Pardubicích? To už ani nemá cenu komentovat. Já toho o sobě v poslední době slyšel tolik, že na to vůbec nechci reagovat. Jenom se divím, kde se to pořád bere,“ odpověděl na přímý dotaz deníku Sport. Telefon každopádně zvedl v Chomutově, kde podle svých slov řeší věci, které jsou potřeba.

Pravděpodobné je, že v klubu, který sestoupil a nový majitel musí v rozpočtu látat velké finanční krátery, nezůstane. Podle šéfa litvínovského klubu Jiřího Šlégra ho oslovili Růžičkovi agenti s poptávkou na trenérskou práci a Šlégr ji nakonec odmítl. Dál by ale měly trvat námluvy Růžičky se Slovanem Bratislava, jenž má pokračovat v KHL. Pardubice mohou být pro něj ale taky možnost.

V klubu uvažují ovšem i o jiných jménech. „Hodně se tady mluví o jednom manažerovi z Česka, který už své kvality při výběru hráčů a stavění mužstva prokázal. Jen jde o to, jakou má ve svém klubu pozici, jestli by přišel do Pardubic,“ řekl Sportu zdroj s tím, že by mělo jít o funkcionáře, který umí postavit konkurenceschopný kádr s omezeným rozpočtem, byť mediálně nejde o tolik známé jméno. V pondělí by měl být přítomen ve městě na jednání.

Ovšem peníze v Dynamu během poslední sezony problémem nebyly. Pardubice patří ke klubům, které své závazky bez problémů plnily. Nedluží hráčům výplaty. Tady šlo ryze o sportovní stránku, která se nepovedla. Pokud se obě strany domluví, generální manažer by pak v tu chvíli byl spíš člověk z byznysu, který nemá k hokeji tak blízko.

Dušan Salfický měl sezonu zhodnotit a rozebrat na čtvrtečním zasedání dozorčí rady, jenže žádnou analýzu podle zpráv Sportu nepřednesl. „Dušana Salfického bych se tady zastal. Mám pocit, že došlo k vzájemnému neporozumění zadání od dozorčí rady. V programu bylo představení nové organizační struktury. Generální manažer spíš čekal, že dostane nástin toho, jak by všechno mělo vypadat. Dozorčí rada zase čekala spíš něco od něho. Proto se dozorčí rada sejde znovu v pondělí a vyžádala si další podklady,“ řekl Sportu zdroj.

Na dozorčí radě v pondělí také může padnout verdikt, zda Salfický ve funkci bude pokračovat, nebo ne. Faktem je, že sílí nespokojenost s jeho působením v klubu i mezi politiky ve městě, tedy na straně majoritního akcionáře. „Jako většinový vlastník jsme za klub zodpovědni,“ říká Vít Ulrych, městský radní, který se netají nespokojeností s fungováním klubu. „Stejně tak, jako se na začátku sezóny vedení klubu po několika povedených utkáních chválilo, že jde všechno optimálně podle jimi nastavené koncepce, která se zanedlouho ukázala jako ne úplně optimální, tak by mělo na konci prokázat dostatek sebereflexe a dát své funkce po nepovedené sezóně k dispozici,“ říká jasně.

Naráží na text, který vyšel před komunálními volbami na stránkách pardubického klubu, kde Dušan Salfický chválil, jak on a jeho management dělají práci dobře. Po pár týdnech bylo ale všechno jinak, Dynamo se propadlo na poslední místo a začal rok zkázy. Generální manažer navíc jasně prohlásil, že sám odstupovat nehodlá, chce v Pardubicích pracovat dál. Odvolat by ho musela pouze dozorčí rada. A tam jeho pozice úplně nejpevnější není.

Kdo bude vést Pardubice podle iSport.cz

1. manažer z cizího prostředí 40 %

Na příkladu Martina Hostáka ve Zlíně je vidět, že může fungovat systém s člověkem z úplně cizího prostředí. Pardubice se tohoto kroku dříve vždy obávaly, ale teď by prospěl. Klubu by neuškodil někoho, kdo nemá vazby na zákulisní hráče z místního prostředí.

2. Dušan Salfický 37 %

Pokud by se ve funkci udržel, přivedl by na pozici sportovního manažera Jaromíra Látala, se kterým by přišli i noví hráči do týmu, ze kterého po baráži odešli Schaus, Ihnačák, Perret nebo Kloz. Když svojí vizí v pondělí zaujme dozorčí radu, může zůstat.

3. Vladimír Růžička 18 %

Jeho Chomutov sestoupil do první ligy, musí najet na výrazně úsporný režim, půjde hlavně o stabilizaci klubu do budoucna. Sem Růžička prostě nepasuje. Kdyby nevyšel Slovan, moc volných míst v extralize není. A otočit pardubický pád je výzva.

4. rodina Hemských 3 %

Když klub prodával Roman Šmidberský zpátky městu, zdálo se mnohem pravděpodobnější, že by do něj v roli akcionáře vstoupila rodina Hemských. Otec hokejisty Aleše Petr by pak byl generálním manažerem klubu. V tuto chvíli to ale příliš reálné není.

5. skupina kolem Dominika Haška 2 %

Bývalý slavný brankář má své podnikatelské aktivity, na vedení hokejového klubu nemá čas. Podle informací Sportu v minulosti osloven byl, ale odmítl, protože by se nemohl práci kolem Dynama věnovat naplno. Ovšem nikdy nevíte, co přijde v budoucnu.