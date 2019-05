Sparta se vrhá do neznáma. Šéfka je unikát, jak svou roli zvládne Ton? | iSport.cz

Ať je Petr Bříza, jaký chtěl, jedna věc se mu upřít nedá: na Spartě mu vždycky záleželo a snažil se pro ni dělat to nejlepší. Teď má klub nového majitele a nikdo netuší, co očekávat. O nové šéfové Barboře Snopkové Haberové se ví, že pochází z plzeňské hokejové rodiny a že pracovala pro kontroverzního středočeského hejtmana Davida Ratha. A to je asi tak všechno. Zejména fanoušci cítí po změně rozpolcenost. Jak nové vedení vidí bývalý útočník Patrik Martinec?