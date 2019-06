Eberle ve stopách Hlinky. Útočník Plzně vystudoval a stal se inženýrem | iSport.cz

V hokeji se tituly moc nenosí. Nejznámějším inženýrem byl nejspíš Ivan Hlinka, případně Slovák Dušan Pašek, oba vystudovali ekonomii. Jan Eberle bude mezi současnou elitou rovněž výjimka. Taky si z něj po příjezdu na soustředění do Železné Rudy plzeňští spoluhráči utahovali, že teď už se s nimi bavit nebude, když má tu vysokou… „Bylo to sedm let života. Když jsem nastoupil, moc jsem nevěřil, že to dotáhnu. Jsem rád, že je to za mnou,“ zářil.

Do Plzně přišel kladenský odchovanec loni v létě z Olomouce. S Petrem Strakou a Petrem Kodýtkem vytvořil důraznou formaci „domestiků“, která byla nejstabilnějším útokem Indiánů. Spolehlivě pokrývala největší opory soupeřů, její členové chodili na oslabení a zároveň často gólově rozjížděli zápasy, než se prosadily plzeňské hvězdy. V základní části si Eberle ve 49 zápasech připsal 28 bodů (16+12), v play off přidal dvě asistence.

Sám nepředvádí žádný inženýrský hokej, není z těch, kterým kdyby dali do kalhot rajčata, po střídání je vrátí neporušená zpět. Ovšem úspěšně dokončené studium vnímá jako zadní vrátka na dobu, až s hokejem skončí. „Možná to zní jako klišé, ale měl jsem velkou podporu od manželky, rodiny i kamarádů ve škole. Málokdo se hokejem zajistí pro zbytek života. Nevím, zda by mě naplňovalo trénování a jestli bych byl dobrý trenér. Zatím to mám nastavené tak, že svoji budoucnost vidím mimo hokej,“ svěřil se Eberle.

Ve škole nevykládal, čím se živí v současné době. O tom, že je hokejista, mnozí nevěděli. „Nechlubil jsem se tím a naštěstí nejsem tak slavný, že by mě všichni poznávali. Občas se po zkoušce zeptali, jestli náhodou nehraju hokej. No, od té doby, co mi vyrazili zuby, se to stávalo častěji…“ smál se.

Kromě obhajoby diplomové práce skládal státní zkoušku ze dvou povinných okruhů – ekonomie a řízení – a jednoho volitelného, jímž bylo marketingové řízení. Největší obavy měl z ekonomie. „Obsahovala i ekonometrii, tam je to složitější počítání, můžete se ztratit. Okruhy řízení a marketingového řízení mi přišly pochopitelnější. Nervózní jsem byl, ale klaplo to. Už mi není dvacet, při hokeji se tolik nenervuju. Jasně, třeba před sedmým zápasem play off je člověk pořádně napnutý, ale na ledě to rychle přejde,“ prozradil Eberle.

Sám taky pár hokejových inženýrů zná. Z Kladna prý Jiřího Kuchlera, v Olomouci se potkal s Markem Lašem, odchovancem Třebíče, jenž působil taky v Plzni. Tam si vysokou školu dodělal. Eberle se do letní dřiny zapojil po státnicích taky už jako inženýr, oslavy odložil na později.

„Ty pneumatiky do sjezdovky se přece musí odtahat... Je to šichta, ale letos už aspoň vím, do čeho jdu. Zvládnu to. Během sezony se někdy člověku taky zoufale nechtělo chystat projekty a učit se na zkoušky. Není kde brát, jste líní. Na tom asi hodně lidí ztroskotá. Mám velkou radost, že jsem to dokončil, je to další životní změna,“ uzavřel.