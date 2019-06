Nastoupí Jágr i za Ústí? Možné to je! Rytíři a Slovan budou spolupracovat | iSport.cz

Na sociálně sítě nedávno umístil Jaromír Jágr fotografii z posilovny. Že pro něj začíná tréninkový dril…

„Ale to, že jsem tam dal fotku, ještě neznamená, že jsem začal,“ smál se dneska dopoledne v Kladně, kdy oficiálně oznámil hlubokou spolupráci se Slovanem Ústí nad Labem. Přesto se zdá být jasné, že fanoušci Rytířů o majitele, jenž se významně podílel na postupu, přímo na ledě nepřijdou.

„Uvidím, jak na tom budu se zdravím. Jestli nastoupím, nebo ne. V minulé sezoně jsem měl v plánu hrát hned na začátku, ale třikrát jsem se během sezony zranil. Takže člověk si může udělat nějaký plán, ale osud je proti. Doufám, že se to nebude opakovat, ale nikdy nevíš,“ reagoval Jágr, jenž přiznal, že přibral oproti konci sezony nějaké kilogramy.

Zároveň nevyloučil, že by si mohl v rámci spolupráce s Ústím zahrát i za něj. „Je to pravděpodobný, ta možnost tam je. Věřím tomu, že nejenom já, ale skoro všichni hráči z našeho týmu si mohou za Ústí zahrát. A naopak,“ říkal veterán.

Kladno i Ústí spolu spolupracovaly už v minulých letech. V rámci střídavých startů si vypomáhaly. Teď se to ještě prohloubí. „Máme některé hráče, kteří jsou na hraně mezi juniory a dospělými. Věříme tomu, že kdyby zůstali v juniorech, tolik jim to nedá, jako když budou hrát s chlapy. I když v nižší soutěži. Na druhou stranu i v Ústí mají několik hráčů, kteří by si rádi vyzkoušeli extraligy. A my jsme ten tým, který jim může otevřít cestu, pokud budou podávat výborné výkony,“ vysvětlil slavný kladenský majitel a přidal konkrétní případ z minulé sezony.

„Tonda Melka odehrál skoro celou sezonu v Ústí, pak jsme si ho vzali nahoru, odehrál výborně play off a baráž. A letos už je v našem kádru, což může být příklad pro další,“ reagoval Jágr.

Může to fungovat i naopak. Komu se v Kladně zrovna nebude dařit, může se jít rozehrát do Ústí. „A hráči budou motivovaní, aby se vrátili zase nahoru,“ uvedl Vladimír Evan, sportovní jednatel a trenér Slovanu, který má ke Kladnu silné pouto. Pochází právě z tohoto města, působil i na kladenské střídačce.

„S Rytíři jsme byli v kontaktu hned po jejich postupu do extraligy. Spolupráce nám otevírá více možností, jak oba kluby sportovně propojit. A i pro samotné hráče to bude motivační složkou jejich sportovního výkonu,“ popisoval Evan. „Jsem rád, že budeme spolupracovat právě s Kladnem, protože i v době, kdy jsme hráli s Rytíři stejnou soutěž, působilo několik kladenských hráčů úspěšně v našem klubu, namátkou Petr Hořava, Antonín Melka, Jiří Kuchler, Petr Tenkrát a další. Věřím, že spolupráce bude probíhat k oboustranné spokojenosti s výhledem na delší časové období.“

„Osobně se známe dlouhou řadu let, vybudovali jsme si k sobě důvěru a jsem stoprocentně přesvědčený, že si dokážeme vždycky vyjít vstříc,“ řekl na toto téma i David Čermák, kladenský sportovní manažer a kouč.

A jak se Evan těší na to, že by si číslo 68 mohlo zahrát i za Ústí? „Pokud by se tak stalo, bylo by to pro Ústí to nejlepší, co by se mohlo stát,“ pousmál se ústecký kouč a sportovní manažer.

Ne náhodou se spolu oba týmy utkají v posledním přípravném utkání – Rytíři si zahrají v Ústí v neděli 8. září od 15 hodin.