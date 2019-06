Exekutoři i rohlíky s vlašákem. Jank o dluzích Pirátů: Veverkovi nevěřím! | iSport.cz

Působil v zámoří, v KHL, má reprezentační zkušenosti, v české nejvyšší soutěži hrál naposledy v Chomutově. „Pokud vím, dlužili úplně všem, od sekretářek až po nás hráče,“ vrací se Bohumil Jank k problémům, které se nejen za ním neustále táhnou jak hustý, zapáchající dým. Stejně jako spoustě jiných mu klub dodnes dluží peníze a on se je snaží vymáhat. O poměrech u Pirátů i s jejich majiteli mluví jihočeský rodák zcela otevřeně. Ale nejvíc ze všeho si přeje, aby tuhle nepříjemnou kapitolu mohl co nejdřív a provždy uzavřít.

V Plzni se po tom, co jste prožíval minulou sezonu a co vás zatím pronásleduje dál, musíte cítit jak v jiném světě, co myslíte?

„To ano. Vzájemná domluva byla hrozně rychlá, ale nejen z těchto důvodů. Líbí se mi koncepce týmu, mají tu dobré zázemí, podmínky. Tohle všechno mě přimělo do toho jít. Zatím jsme trénovali na suchu, což nebývá moc příjemné, a musím říct, že v Plzni to je o to větší masakr. Ale parta je suprová, město hezké, zatím jsem spokojený.“

Neurychlilo dohodu s Indiány třeba právě i to, že jste chtěl z Chomutova co nejrychleji zmizet jako spousta jiných hráčů?

„A divíte se? Kdyby mi tam nabídli, nevím kolik peněz, za stávající situace bych v Chomutově nezůstal. Táhlo se to od začátku sezony. Šli jsme do ligy a za léto ještě neměli ani korunu. Problémy s placením trvaly pak celou dobu. A to, co vyskočilo na povrch kolem Vánoc, v lednu, tedy informace, že se s námi domluvili, to byla lež. Jen to všechno zametli pod koberec před médii a veřejností.“

Pokud je mi známo, s Českou asociací hokejistů CAIHP máte páky, abyste svoje peníze od klubu dostali. Co během sezony? Jak jste se tehdy mohli domáhat, co vám patří?

„Pokud vím, dlužili úplně všem. Komplet. Odshora od sekretářek až po nás hráče. Byli jsme na jedné lodi a před Vánoci se nějaké kroky rozeběhly. Už v té době hodně kluků kontaktovalo hráčskou asociaci, začalo se v tom něco konat. Já jsem v ní od začátku, co vznikla, spojil jsem se s ní mezi prvními. Začalo se to řešit předžalobními výzvami a pokračuje to dál. Libor Zbořil (prezident CAIHP) odvádí s dalšími lidmi výbornou práci. Nebýt jich, tak jsem teď už pět měsíců bez výplaty, takhle mi dluží aspoň už jen tři. Asociace odvádí super práci a já jsem za to rád.“

Měl jste vy nebo někdo ze spoluhráčů kvůli tomu existenční potíže, dostal se někdo do vážnějších problémů?

„Vím, že za některými kluky přišli exekutoři. Neplatili sociální a zdravotní pojištění, protože neměli z čeho. To je největší průser. Sociální a zdravotní.