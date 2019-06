Šéf ligy o dluzích Chomutova: Proč dostal licenci, na co stačí záruky? | iSport.cz

Chomutov je jeden velký smutný příběh, který pořád neudělal tečku za poslední extraligovou sezonou. Klub dluží hráčům na výplatách. Ředitel extraligy Josef Řezníček pro iSport Premium vysvětluje, proč dostal licenci, i když měl dluhy i za minulý ročník: „Hráči si nechali dlužnou částku rozložit za datum 31. července a pokračovali se splátkovým kalendářem do další sezony.“ Tím pádem klub soutěži překládá, že je čistý, všechno má pokryté. Tentokrát ale neměl.

Poškozuje Chomutov svým neřešením pohledávek vůči hráčům jméno soutěže?

„Rozhodně z toho nejásáme. Valí se na nás kvanta dokumentů, které mají v sobě i známky pochybení. Všechno zkoumá právní oddělení a musím říct, že nad vším trávíme neskutečné množství času, abychom několik desítek žádostí prošli a vyhodnotili, které pošleme do banky, aby byly uspokojeny ze záruky složené klubem před sezonou na účet. Není to jednoduchá situace.“

Mohla extraliga podle vás udělat něco jinak?

„V první řadě je to o hráčích, jakou uzavírají smlouvu. Kluby a hráči jsou svobodné subjekty, dáváme jim možnost si vyjednat peníze, jaké chtějí. Musíte se starat, co podepisujete, na jakou dobu, za jakých podmínek... Právnických termínů je tam hodně. A čerpání z bankovní garance je velmi citlivý problém. To asi musí vnímat každý. Asi nejde čekat, že ředitel extraligy přijde s igelitkou do banky, tam dostane peníze a on je někde rozdá.“

To asi nikdo nečeká...

„Já vím, jen tím chci říct, že ne všechny dokumenty,