Kondiční kouč Komety o Nečasovi, Zachovi i nočních trénincích s Eratem | iSport.cz

Když byl loni s přítelkyní na dovolené, po třech dnech začal být z nicnedělání nervózní. Hledal posilovnu, kde by se mohl uvolnit, upustit páru. Jednu našel, ale nelíbila se mu. Tak šel dělat do lesa shyby. „Abych přežil,“ popisuje s úsměvem Miloš Peca vášeň, která se stala jeho povoláním a posláním. V Kometě je energický chlapík šťastný za důvěru bosse Libora Zábranského.

V obsáhlém rozhovoru vypráví o spolupráci s Martinem Nečasem, sezoně v Kanadě s Pavlem Zachou, začátcích u tenisu či vstávání v půl páté ráno.

V Brně začínáte čtvrtou sezonu. Není to už stereotyp?

„Vždy mě naplňovala práce s mladými sportovci. Když jsem se rozhodoval, zda přijmu nabídku Libora Zábranského, velice dlouho jsem to zvažoval. Tady je a vždy bude hodně talentovaných hráčů, což se mi líbilo. Neustále mě žene dopředu představa, že budu tyto mladé sportovce posouvat, a dá se říci, že je budu tvořit, co se týká tělesné stránky podle obrazu svého. Toto mě v Kometě nadále drží a naplňuje. K tomu všemu mi dal Libor neomezenou důvěru, co se týká přípravy hráčů na suchu, a vše si mohu dělat podle svého uvážení. Důvěřuje mi a já si toho neskutečně cením.“

Je opravdu šéf, jemuž se neodporuje?

„Kdyby tady nebyl, určitě by celá Kometa takto nefungovala. Když stál Libor Zábranský na střídačce, stačilo, pokud přišel do kabiny a všichni kluci byli v pozoru. Nemusel ani nic říkat. Když bylo nejhůř, začal mluvit. V tomto je jeho ohromná síla osobnosti. A popravdě už když jsem s ním jednal poprvé, bylo vidět, že ví přesně, o čem mluví a co chce. Což mě ohromilo.“

Už delší dobu spolupracujete s útočníkem Martinem Nečasem. Jak na vás v liberecké juniorce přišel?

„V Liberci jsem fungoval ve vlastním soukromém zařízení. Odpoledne se mnou individuálně trénovala řada hráčů, nejen z áčka Bílých Tygrů, ale dojížděli za mnou hokejisté z celé republiky. S mládeží v Liberci jsem začal pracovat přibližně před pěti lety, ale po celou dobu pouze externě. Klub o mé služby v tu chvíli neměl zájem, což byl možná jeden z dalších důvodů, proč jsem odešel právě do Komety. Před čtyřmi lety mě kontaktoval právě Martin Nečas a začal za mnou několikrát týdně dojíždět. Pak jsem se mihnul u národního týmu do 16 let. V té době byly součástí tohoto týmu například další hráči Komety Lukáš Dostál a Libor Zábranský junior.“

S Nečasem jste dál v kontaktu?

„Poslední dva tři měsíce jsme si několikrát do týdne volali. Byly to krátké hovory, že by chtěl poslat nějaké tréninky nebo kompenzační cvičení. Na farmě se o hráče tolik nestarají. Mladí si často o sobě myslí bůhvíco. Někam se dostanou a uspokojí se. Když se pak nechytnou třeba v áčku, najednou jsou zhrzení životem, urazí se a začnou stávkovat. Neči