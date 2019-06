Peterek o Třinci: Neomezený rozpočet už není. Jak to bylo s Kýhosem? | iSport.cz

David Cienciala podle všeho odehrál v neděli poslední zápas za Třinec, jeho další kroky povedou do Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč (Sport)

David Cienciala (vlevo) vyhrál s Oceláři vysněný titul a v rámci extraligy poprvé změní působiště, míří do Mladé Boleslavi • Pavel Mazáč (Sport)

Václav Varaďa jako druhý v české historii vybojoval v jednom klubu titul jako hráč i trenér. Jak se mu to povedlo? • Pavel Mazáč (Sport)

Společně s trenérem poskládat tým, vejít se do rozpočtu, s předstihem domlouvat kontrakty a operativně řešit všechny nástrahy v cestě za hokejovým grálem. Generální manažer je i v Tipsport extralize klíčovým hráčem organizací. Oficiální ceny, jako v NHL, nedostávají. I proto deník Sport nabízí výsledky vlastní ankety. Českým manažerem sezony 2018/19 se stává Jan Peterek. Sportovní ředitel mistrovského týmu třineckých Ocelářů. V profilu a rozhovoru pro iSport Premium pak popsal, jak se Třinec proměnil co se týče velmi přejícných smluv, jak jedná s agenty či jak proběhl konflikt s koučem Kýhosem a jak se on sám musel proměnit z introverta ve více politicky uvažujícího člověka.