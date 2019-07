Další změny v Pardubicích: chtějí novou jedničku, jdou po Štěpánkovi | iSport.cz

V minulých týdnech klub představil několik posil. Nejzajímavější jsou velké návraty Roberta Kousala, obránce Jana Koláře a střelce Radoslava Tybora. Ještě za úřadování Dušana Salfického v roli generálního manažera přišli dva útočníci Martin Látal a Denis Kindl. Potom dostal od dozorčí rady zákaz podepisovat nové hráče, z vedení klubu byl odklizen, aby nebyl tak na očích, nicméně v organizaci figuruje dál. Jeho role je v tuto chvíli spíš symbolická, navíc stále vlastní minoritní balík akcií.

Nejdřív to tedy vypadalo, že je chce prodat, protože právní zástupce drobných akcionářů rozeslal nabídky, zda chce někdo podíl v klubu koupit. Salfický ale pak na zastupitelstvu vysvětloval celou věc tak, že šlo spíš o jakýsi test, aby si ověřil, jakou hodnotu akcie mají. Nicméně na vedení Pardubic už by vliv mít neměl. Všechno řídí generální ředitel Martin Sýkora. Nový sportovní manažer Jaromír Kverka přivedl kromě zmíněných jmen ještě středního útočníka Corey Lockeho a devatenáctiletého slovenského beka Michala Ivana.

Dalším jeho kusem má být Jakub Štěpánek. Třiatřicetiletý bývalý reprezentant se v klubu mihl už v sezoně 2016/2017, ale přišel v rozjeté soutěži ve chvíli, kdy hledal angažmá v cizině. Vydržel jen osm zápasů. Teď má být všechno jinak, pokud si s Dynamem plácne, měl by zůstat celou sezonu, v klidu se nachystat na všechno, co ho čeká. Nepřišel by do neznámého prostředí, navíc už dříve se Pardubice domluvily s trenérem brankářů Pavolem Rybárem, kterého zná ze Slovanu.

Štěpánkův předpokládaný příchod do Pardubic zapadá i z toho důvodu, že nové vedení gólmana hledalo už dlouho. Ne na doplnění, chtělo silnou jedničku. Záměrem totiž je, aby se talentovaný Milan Klouček vychytal v první lize. Podle zdrojů iSport.cz by měla být na stole varianta, že by odešel na celou sezonu do Českých Budějovic, kde by měl mít prostor chytat, růst a nachystat se na budoucí velkou roli v Pardubicích.

Nejspíš se tak dá čekat, že hrdina poslední baráže Ondřej Kacetl skončí na střídačce jako dvojka. Štěpánek by z KHL do Pardubic nešel, aby vysedával pod dekou. Chce chytat, pokud se má vrátit do Česka, tak pořádně vytížený. V Pardubicích by se měl domluvit na smlouvě během nejbližších dní.