Hradec hlásí velký návrat! Červeného přesvědčila koncepce, má být lídrem | iSport.cz

Hokejový útočník Rudolf Červený bude po roce opět hrát v extralize za Hradec Králové, odkud loni odešel do Slovanu Bratislava do KHL. Sezonu dohrál ve švédském klubu Brynäs IF, kam zamířil ze slovenské metropole v polovině února. S Mountfieldem uzavřel devětadvacetiletý odchovanec Českých Budějovic čtyřletý kontrakt.