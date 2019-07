Nový trumf Sparty Sukeľ: Zářil na MS, čeká na výplaty od Slovanu | iSport.cz

Byl první posilou Sparty po minulé další zpackané sezoně. První květnový den přivedlo Matúše Sukeľa z bratislavského Slovanu ještě bývalé vedení klubu v čele s Michalem Brošem. V tu chvíli se o něm tolik nemluvilo. Fantastickým představením na mistrovství světa se ale cena maličkého šikuly pořádně zvedla. V Praze si teď mnou ruce, že je 173 centimetrů vysoký centr právě jejich.

V novém angažmá je zatím spokojený i sám hráč. Brzké dohody nelituje. „Kdybych čekal se smlouvou až po šampionátu, možná bych zůstal někde v KHL a vydělal si víc, ale těžko polemizovat. Upřímně si ale myslím, že i díky tomu, že jsem měl už podepsanou smlouvu, jsem hrál na mistrovství tak dobře. Byl jsem v klidu, nestresoval jsem se tím, že se teď musím nutně ukázat. Byl jsem v pohodě. Určitě nelituju, že jsem Spartě podepsal,“ říká upřímně.

Třiadvacetiletý odchovanec Liptovského Mikuláše se na šampionátu v Košicích radoval z pěti branek. Dva góly dal hvězdné Kanadě, jeden USA. Trenér Craig Ramsay na něm postavil hru své elitní formace. „Z osobního pohledu to asi nemohlo být lepší. Byl jsem přitom rád, že jsem se vůbec dostal do nominace. Měl jsem štěstí, že jsem dal hned v prvním zápase gól, pak to ze mě spadlo a hrál jsem dobře, uvolněně.“

Ani jeho trefy ale Slovákům na domácím turnaji postup ze skupiny nepřinesly. „Zklamání to bylo obrovské. Snažím se nekoukat zpátky, je to pryč.