Boleslav začala přípravu bez Ševce. Ve smlouvě si dohodl pozdější start | iSport.cz

Na ledě vyhřáté ŠKO-ENERGO arény se v úterý dopoledne proháněl kompletní kádr. Tedy až na jednoho hráče. Martin Ševc, který pikantně přestoupil do Mladé Boleslavi z Liberce, se zapojí až začátkem srpna. „Takhle si to domluvil s Radimem Vrbatou (sportovním ředitelem), když podepisoval smlouvu,“ řekl Rulík, proč největší letní posila ještě chyběla.

V extralize už je léta zaběhlá věc, že starší hráči se na suchu připravují sami. Že individuální plán pokračuje i na startu přípravy na ledě, už není tak obvyklé. „Já to respektuju. Obvyklé to není, ale myslím, že on přijde určitě výborně připravený. Nebude to nic proti mužstvu,“ uvedl nový hlavní kouč. „Už má taky nějaký věk. S Libercem končil daleko později než my, takže na to má nárok,“ doplnil k Ševcovi kapitán Michal Vondrka.

Od 37letého bouřliváka si v Boleslavi hodně slibují. „Beru to tak, že přijde zkušený hráč, který nám pomůže v kabině i na ledě. Ještě neřekl svoje poslední slovo, loni měl výbornou sezonu, byl ve finále. Věřím, že na to naváže a udrží si výkonnost,“ doufá Rulík. „Známe se už hrozně dlouho. Jsem rád, že přišel. Je to strašně šikovný a platný bek,“ dodal Vondrka.

Oproti minulým rokům proběhlo přestupové léto v městě automobilů celkem v klidu. Nuda, dalo by se říct. Pár hráčů odešlo, pět jich (zatím) přišlo. „Pro nás je to ohromný plus, protože většina hráčů už ví styl tréninků, znají cvičení. Trénink má potom spád,“ těší Rulíka.

Kromě Ševce dorazili do Boleslavi ještě obránce Mitch Fillman a útočníci David Cienciala, Jan Stránský a Adam Zbořil. „Byli to vytipovaní hráči. Radim (Vrbata) s Vencou (Václavem Nedorostem) udělali dobrou práci. Přišly typy hráčů, které jsme chtěli. Teď je na nás, abychom je zabudovali do mužstva. Myslím, že to zvládnou,“ řekl Rulík.

Kádr ale nemusí být kompletní. „Budeme se ještě snažit zapracovat na takové kosmetické úpravě,“ zůstal trenér tajemný.

Bruslaři se na led podívali už v pondělí. Po kondičních testech však šlo o volnější trénink. Oficiálně příprava odstartovala až v úterý. A hned šlo o pořádný záhul! Nejdříve dřina v posilovně, pak více jak hodinový trénink na ledě zakončený sériemi „bazénů“. „Nebylo to úplně jednoduchý,“ usmíval se šibalsky Rulík.

Po odchodu Miloslava Hořavy, který v klubu skončil na vlastní žádost, se Rulík přesunul na pozici hlavního trenéra. Jako asistent zůstal Pavel Patera. „Miloš dělal beky, my s Patýzem útočníky. Teď půjdu místo Miloše k obráncům a Patýz bude pokračovat u útočníků. V tom se to pro mě změní,“ zakončil Rulík.