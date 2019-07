Ostrý start Boleslavi a tuhé nohy. Mělo to docela grády, usmál se Vondrka | iSport.cz

Nebyl to na úvod docela náročný trénink?

„Jo, to byl. (usměje se) V pondělí jsme měli nějaký kondiční test, na ledě to bylo takový volnější. Dneska jsme měli posilovnu a už to mělo docela grády. Na konci jsem měl trochu tuhý nohy.“

Jak jste se na ledě po dlouhé pauze cítil?

„Člověk drží hokejku jak prase kost. I na bruslích chce rychle změnit směr a brusle zatím ještě někam odvážejí. Ale to si myslím, že je normální. Jsme druhý den na ledě a bude to ještě trvat, než to bude, jak na konci sezony.“

Ostrý start přípravy @bkboleslav. Po více jak hodinovém tréninku ještě pět sérií těchhle bazénů... #TELH pic.twitter.com/GhEMKWFIbL — Adam Lacek (@laci_17) 23. července 2019

Svrběly vás už ruce?

„Jo, už jo, už mi to chybělo.“

Suchou přípravu jste absolvoval tradičně sám. Proběhlo vše podle plánu?

„Ze svého pohledu ji hodnotím jako velice zdařilou. Už deset let trénují s Petrem Hornem, bývalým desetibojařem. Jsem s ním natolik spokojenej, tak si vycházíme vstříc, že jsem to nechtěl měnit. Loni jsem měl na začátku přípravy velké problémy se zády, takže jsem si to musel dát nejdřív dohromady. Teď jsem to odjel celý, to bylo nějakých osm nebo devět týdnů plus ještě teď nějaké necelé dva týdny před ledem. Cítím se výborně. Teď na ledě jsou začátky těžké, člověk je nemotornej, jak kdyby na tom nestál rok. Ale to se poddá. Musíme hlavně nahnat kondici, aby si tělo zvyklo na led, na výzbroj, na jiný pohyb, protože to na suchu nenatrénujeme.“

S rodinou jste byl na dovolené v Chorvatsku. Stihl jste si přes léto odpočinout?

(usměje se) „To byl jediný týden, kdy jsem si dal úplně voraz. Hrozně mi to pomohlo, hlavně psychicky, protože když člověk dělá osm nebo devět týdnů furt to samé, tak už je to takový trošku na hlavu. Je to o vůli, o morálu. Vrátil jsem se po dovolené a měl jsem do toho zase chuť, takže mi to pomohlo.“

V přípravě odehrajete jen šest zápasů. Jak se na to díváte?

„Myslím si, že to je výhoda. Trenéři říkali, že se bude víc trénovat. A aby byl větší prostor na trénování, tak se zvolilo méně zápasů. Přípravné zápasy se stejně nedají s ligou vůbec srovnat, co se týče tempa. Myslím si, že někdy klub udělá líp, když si kvalitně zatrénuje, než zápas. Ještě se někam trmácet… Myslím, že to je dobře vymyšlené. Ani jsem nečetl, s kým budeme hrát, ale mám takový pocit, že ani nebudeme nikam daleko jezdit. Nebude to nic náročného na cestování, to je pro nás jedině dobře.“

Mladá Boleslav nebyla přes léto na trhu tolik aktivní, jako v předešlých letech, změn nebylo tolik. Bude to výhoda?

„Uvidíme, to ukáže čas. Myslím, že to je dobrý. I když jsem tady nebyl na letní přípravu, tak parta je super, jsou tady samí dobří kluci.“

Co říkáte na pikantní příchod Martina Ševce z konkurenčního Liberce?

„Se Švíckem se známe už hrozně dlouho. Jsem rád, že přišel. Je to strašně šikovný a platný bek.“

Do přípravy s týmem se zapojí až začátkem srpna, což není moc obvyklé. Co na to říkáte?

„Už má taky nějaký věk. S Libercem končil daleko později než my. Myslím, že na to má nárok.“