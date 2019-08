Kapitán Slavie: Růžičkovi Spartu přeju. Je mi jedno, co si myslí otec | iSport.cz

V předchozích třech letních zápasech se Spartou vám vítězství vždy uniklo jen o kousek. Jak si vysvětlujete, že jste nyní schytali pětigólovou porážku?

„Sparta byla tentokrát jasně lepší soupeř. My jsme neodehráli špatný zápas, ale hodně gólových šancí jsme jim nabídli vlastními chybami. Měli bychom se z toho poučit. Šílený stav 0:5 tomu sice neodpovídá, ale zápas byl pro nás určitě přínosem. Myslím, že hrozný výkon jsme nepředvedli.“

Kde přesně byste hledal hlavní důvod, proč jste tentokrát s týmem nedrželi krok?

„Takhle se to těžko hodnotí, každý zápas je jiný. Rozhodly šance, které jsme Spartě nabídli a náš slabší důraz. Shrnu to asi jenom tak, že Sparta byla kvalitnější.“

Dvěma góly se na vítězství sparťanů podílel Vladimír Růžička, váš bývalý parťák ze Slavie. Jak moc těžce jste kousal, že proti vám nastoupil v dresu nesmiřitelného rivala?

„Já to vůbec nekoušu. (usmívá se) Nemám s tím problém, i kdyby proti nám nastoupil Bobby Orr, nebo někdo jiný, tak mi to je úplně jedno. Prostě je to soupeř, kterému musíme zabránit dát gól. Opravdu to nějak neřeším, že Vláďa proti nám hrál. Dva góly si dal a budiž mu přáno. Přeji, ať se mu ve Spartě daří.“

Slávistické srdíčko vás tedy nezabolelo, když jste se dozvěděl o Růžičkově přestupu?

„Kdepak, nijak špatně to nevnímám. No co… Prostě teď hraje jinde. V derby nám dal dva góly. Kdybychom měli rozebírat každého hráče, který část kariéry strávil ve Slavii, tak bychom se z toho zbláznili.“

Ne každý se ale s tímto krokem vašeho bývalého spoluhráče dokázal smířit. Vladimír Růžička starší přiznal, že synův odchod do Sparty bere jako velké zklamání…

„Co je pro Vláďu Růžičku staršího zklamání, je mi asi taky úplně jedno. Víc bych to asi nerozebíral. Já to Vláďovi přeju, bude hrát extraligu v ambiciózním týmu. Když na to má, tak ať tam hraje. Je to rozhodně v pořádku. Zaslouží si to. Doufám, že bude ve Spartě úspěšný.“ (usmívá se)

Po zápase jste spolu na ledě chvíli mluvili. Prozradíte, co jste Růžičkovi říkal?

„V podstatě to samé, co jsem říkal vám. Hlavně, aby se z toho neposral, ať se mu daří a že to bude mít těžké. (směje se) On se tomu zasmál, poděkoval a popřáli jsme si hodně zdraví.“

Poslední sezona? Rozhodně ještě nekončím!

V sešívaném dresu se chystáte již na svojí 16. sezonu. Jak to nyní na začátku přípravy vnímáte?

„Myslím si, že je to hodně… Musíme ale přiznat, že mě to pořád stejně baví, což mě docela překvapuje, ale nepřekvapuje to lidi kolem. Já se pokaždé, kdy jdu na trénink či na zápas těším na zimák a na všechno kolem. Tohle je úplně skvělý. S týmem jsme na začátku. Je tady spoustu mladých hráčů, které trenéři zařadí do týmu podle svého instinktu. Uvidíme, co ukáže příprava a jak se ti hráči o místo poperou.“

Co byste řekl, že vás vedle chutě po hokeji především přimělo v pokračování vaší bohaté kariéry?

„Zřejmě minulá sezona, kterou jsem alespoň podle statistik odehrál docela dobře. Nechci to úplně přechválit, ale určitě to hrálo roli. Tenhle sport mám rád, baví mě a hlavně chci pomoct Slavii hrou a s výchovou nových obránců. Celé organizaci bych rád pomohl. Před lety mi také pomohla, nyní si to určitě zaslouží. Chci to Slavii vrátit. Tohle mě naplňuje. (usmívá se) Těším se na trénink, zápas a na každou akci Slavie. Chodím fandit na fotbal. Když dá Slavia gól, tak je to pro mě paráda v každém sportu. Tímhle já žiju. Jsem rád, že tady ještě můžu hrát.“

Je pro vás příští ročník stále „další sezona“, nebo už jste uvažoval, že by mohla být vaše poslední?

„Mohu vás ujistit, že žádný úvahy o konci nepadají. Prostě jedu dál, budu se snažit, abych za Slavii něco odehrál a měl chuť podepsat smlouvu i na příští sezonu. Přesně o to budu bojovat. Rozhodně nemám v plánu končit.“

Předpokládám, že role mentora vás baví, viďte?

„Rozhodně baví. Je to super. Máte skvělý pocit z toho, když vidíte, jak kluci naslouchají a něco si od vás vezmou. Takhle na začátku jsou kluci lační, nejsou unavení nějakými kecy a vnímají. Hráčů, kteří potřebují nějak podržet je ve Slavii dost. Věřím, že tím pomůžu i trenérům. Samozřejmě jim do toho nekecám immerwehre, ale snažím se jim pomoct co nejvíc, aby se posunuli co nejdál. V jejich věku do mě pořád taky někdo mlel, až mě to chvílemi sralo, ale pak jsem pochopil, že měli pravdu. Kdybych si pobral ještě víc, tak by to možná bylo o něco lepší.“

Do mladé party, kterou ve Slavii kočírujete, přišel z Kladna zkušený bek Petr Hořava. Věříte, že si společně kabinu dáte do latě?

„Myslím si, že určitě. On je zatím takový plachý, moc nemluví na začátku. Potřebuje se rozkoukat, ale věřím, že se přidá svými dobrými výkony a přístupem v kabině.“