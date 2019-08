Sparťan Růžička setnul Slavii a děkoval fanouškům: Přijali mě úžasně | iSport.cz

První zápas za Spartu, dva góly. Navíc proti Slavii. Mohlo to být vůbec lepší?

„Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli a trochu si to ošahali. První zápasy nikdy nejsou snadné, navíc tu bylo docela teplo a led nebyl úplně ideální. Že mi to tam takhle napadalo jsem ale moc rád, to je jasné. Nijak bych to ale nepřeceňoval.“

Vytvořil jste zcela novou první lajnu na křídlech s Markem Kvapilem a Michalem Řepíkem. Ještě je samozřejmě brzo na soudy, ale zdá se, že by vám to mohlo fungovat.

„Sedá si to, ale myslím si, že to bude dobré. Všichni tři umíme podržet puk, nahrát. Měli jsme tam dobré věci. První zápas ale nic moc neznamená, musíme se pořád dost zlepšovat. Je to jen příprava, oba kluci jsou ale vynikající hokejisti.“

Byl pro vás zápas se Slavií hodně speciální?

„Spíš musím říct, že jsem byl trochu nervózní. Jak jsem říkal, obecně ty první zápasy nemám rád. Po létě to není snadné, všechno bolí, rozhýbáváte se. Jinak jsem si to ale snažil hlavně užít.“

Jak vám bylo, když pak fanoušci Sparty po trefách nadšeně vyvolávali vaše jméno?

„Je mi třicet let, zažil jsem hodně, tohle mě ale strašně mile překvapilo. Jsem za to opravdu moc rád. Potvrdilo se, že jsme opravdu všichni na jedné lodi. Musíme makat, stát za sebou a udělat ten výsledek, jaký si všichni přejeme. Moc bych chtěl poděkovat lidem za to, jak mě přijali.“

Neměl jste strach, jak ve Spartě nenáviděné příjmení Růžička lidé přijmou?

„Jsem rád, že to proběhlo takhle. Nijak bych se k minulosti nevracel, jsem nadšený, že můžu ve Spartě být a snažit se jí pomoct. Bojovat sami se sebou by nikomu nic dobrého nepřineslo. Všichni chceme jenom úspěch. Jméno mám holt takové, jaké mám. Že jdu do Sparty, přece neznamená, že bych se měl přejmenovávat.“

Co říkáte na parádní atmosféru, jakou více než 6 tisícovek fanoušků v Tipsport areně vytvořilo?

„Atmosféra byla úžasná, všichni si to užili. V extralize se nepotkáme, takže jsem rád, že jsem si ho mohl zahrát aspoň v přípravě. Pořád je to jasně největší derby v Česku. Je fajn si to takhle připomenout.“

Vzpomněl jste si na své předchozí zápasy proti Slavii? Například na barážový duel, ve kterém jste skóroval a poslal jste sešívané o soutěž níž.

„Ano, zrovna na tenhle gól jsem si vzpomněl. Ten gól stavím ve své kariéře hodně vysoko, byl důležitý a docela povedený. Dneska jsem se ale snažil hlavně přežít, poctivě střídat a moc nemyslet, aby mě to nesvazovalo a hlavně bavilo.“

Teď jste dal dva góly, ale on nebyl daleko ani hattrick. Brankáře Martina Michajlova jste málem překonal nahozením ze středního pásma.

(smích) „To jsem jen tak nahodil. Dloubnul jsem to a byl rád, že můžu dofunět na střídačku. Je ale fakt, že to tam skoro spadlo. Smál jsem se tomu.“

Není nakonec lepší, že to tam nespadlo? Hattrick proti sešívaným by asi byl pořádně drahý, ne?

„To je fakt, já už ale takhle vypsal strašně moc a placení se nevyhnu. Bylo by mi to ale jedno, rád bych to dal. Hlavně jsem rád, že to bylo koukatelné a vyhráli jsme.“