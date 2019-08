Jak se v Kometě mění útoky: jen jedna lajna nestačí, centři půjdou na křídlo | iSport.cz

V minulé sezoně byla Kometa příliš závislá na elitním útoku. To by se mělo změnit. • Barbora Reichová (Sport)

Jedna produktivní lajna - a dlouho nic. To má být minulost. Kometa pracuje na tom, aby góly nevisely jen na Holíkově formaci. V minulé sezoně byla závislost brněnského týmu na údernosti tohoto tria extrémní. A vedla „jen“ do semifinále extraligy. „Pokud máme dokázat to, co chceme, nemůže to stát na jednom útoku,“ uvědomuje si trenér Petr Fiala. Co se změní a jak vidí nadcházející sezonu Petr Holík? Rozhovor s ním najdete v zamčené části článku.