Jágr znovu bez bodu: Je na čem stavět. Váha? V zrcadle vypadám furt stejně | iSport.cz

Celkem krutá porážka, měli jste dostatek šancí. Jaké hodnotíte zápas?

„Prohráli jsme, co se dá dělat. Jedna krásná věc na tom je, že i když se nám trošku nedařilo, zase jsme prohráli, že se všechno mění. Co je pravda dnes, za měsíc nemusí být. Máme měsíc na to, než to začne naplno a musíme se samozřejmě zlepšit. Jsou tam některé světlé stránky, ale samozřejmě prohra je prohra.“

Neznepokojuje vás zatím příprava? Prohráli jste už čtyři utkání proti týmům z extraligy…

„Hele, je to sport. Kdybych neměl zkušenosti, jak to funguje, tak bych možná trochu panikařil, ale to není moje povaha. Jak už jsem řekl: co je pravda teď, neznamená, že bude i za měsíc. Všechno se může změnit hned (ukazuje lusknutí prstu). Nahoru i dolů. Bohužel se nám nedaří, ale o to víc je větší motivace, abychom se zlepšili.“

Co konkrétně je potřeba zlepšit?

„Musíme být důraznější, ale to si říká většina týmů. V tom si myslím je ten největší rozdíl mezi druhou soutěží a extraligou, že i když uděláš chybu v nižší soutěži, tak ne vždy jsi potrestanej. Tihle hráči jsou kvalitnější a dokážou chyby využít. To se nám stává. A naopak když máme my šanci, abychom dali gól, tak jich potřebujeme daleko víc na jeden gól.“

V úterý proti vám stál na boleslavské střídačce Pavel Patera. Neproběhly nějaké hecovačky?

(usměje se) „Určitě nic neprobíhalo, ani nebyl čas se nějak pobavit. Viděl jsem ho, když jsem šel na led. I když jsme byli spoluhráči a vyhráli jsme spolu nějaké turnaje, tak je to samozřejmě pořád soupeř.“

Jak se zatím osobně cítíte v přípravě?

(přemýšlí) „Těžko říct. Nedokážu ti na to odpovědět. Moje tělo už je tak naučený, že když se cítím špatně, tak si polevím. Vždycky to nějak přežiju, což není moc dobrý. Měl bych jet naplno a klidně odpadnout. Tím bych se do toho dostal rychleji, ale bohužel to není tak jednoduchý. Ale soutěž začíná až za měsíc. Je na čem stavět a já jsem s tím i počítal, že to půjde takhle pomalu.“

Na začátku přípravy jste říkal, že potřebuje shodit. Můžete prozradit, jak se to zatím daří?

„Jedna věc je, že jsem se od té doby nevážil. Ale nemyslím si, že se to nějak dramaticky zlepšilo, protože když se podívám do zrcadla, tak to vypadá pořád stejně. (směje se) To zase není tak důležitý. Mám zkušenosti s tím, že tělo s tím bojuje, bojuje a bojuje a pak to spadne během jednoho týdne. To samé ale funguje na druhou stranu. Neznamená, že když člověk začne žrát, že to druhý den pocítí. Tělo s tím bojuje a pak ztloustne. To se stalo mně a teď musím mít trpělivost, abych to vydržel i na tu stranu druhou.“

Taky jste říkal, že budete chtít odehrát všechny přípravné zápasy. Minule jste v Plzni chyběl. Chtěl jste si odpočinout?

„To ne. Je pravda, že jsem řekl, že chci odehrát všechno. Necítil jsem se ale moc dobře, takže z toho důvodu jsem to vynechal. Kdybychom neměli hráče a byla potřeba jít, tak jsem to přežil, ale nejhorší je, když se necítíte dobře a jdete hrát. Tam je velká šance, že se můžete zranit. To jsem nechtěl riskovat. Ale měl jsem v plánu odehrát všechna utkání.“

Jak vidíte výkony Martina Réwaye?

„Hraje v jiné pětce než já, ve druhé. Kde se můžeme střetnout, jsou přesilovky. Někteří hráči, kteří je budou hrát, ale tady ještě nejsou, takže se na ně tolik nesoustředíme. Jsme rádi, že ho tady máme a věříme, že se dostane do správné formy a že nám pomůže.“

Vzal jste ho už na nějaký noční trénink?

„Musím říct, že sám od sebe je hodně aktivní. I když třeba někdy nejdu, tak on jde sám. To je velké pozitivum. To, že v posledních třech letech neodehrál moc utkání, není moc dobrý, ale musí mít trpělivost. Nemůže si myslet, že z ničeho nic bude hrát jako před třemi lety. To prostě nejde, nejsme stroje. Nejdůležitější pro něj je, aby se nesrovnával s tím, co byl předtím, aby k tomu měl trpělivost a je to jen otázka času, když bude dobře pracovat.“