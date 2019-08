V NHL hrál proti Jágrovi, teď s ním: Také v Kanadě vědí, jaká je to legenda! | iSport.cz

Právě hvězdný majitel s číslem 68 byl jedním z důvodů, proč urostlý zadák do českého klubu přišel. „Člověk nechce promarnit příležitost zahrát si s takovou osobností. Je úžasný s ním být v mužstvu. Což si myslí i lidi v Kanadě. Všichni vědí, že je to legenda NHL, každý den se na hokej dívají,“ vykládal bek, jenž do Kladna dorazil teprve před týdnem. Část minulé sezony strávil v Dánsku.

„Zatím je to tady fajn, spoluhráči mě přivítali výborně,“ říkal Kanaďan. V týmu bude mít dva krajany. Brendana O´Donnella a Brendona Nashe, jenž už v mužstvu působil v minulé sezoně a výrazně se zasloužil o postup mezi elitu.

„Slyšel jsem o klubu hodně dobrých věcí. Vím, že naposledy ligu vyhrál. Tak nevidím důvod, proč bychom to nemohli zopakovat,“ věří Austin, jenž má v sobě kanadskou vítěznou mentalitu.

V Česku už předtím jednou byl. Když mu bylo čtrnáct, hrál tady mládežnický turnaj. A od té doby má zafixovanou jednu věc. „Že je tady dobré pivo! Všichni si ho pochvalují,“ smál se. Jenže jeho mise je jiná. Pomoct Kladnu uspět v extralize.

Už proti Litvínovu ukázal svůj potenciál. Může být platný v defenzivě, jako ten, jenž eliminuje hvězdy soupeře. I jako ofenzivní doplnění. „Řekl bych, že jsem spíše defenzivní bek, ale můžu pomoct i při hře dopředu. Mám pocit, že mám celkem slušnou střelu a mohl bych pomoct při přesilovkách,“ myslí si rodák z Ontaria. Takže je jasné, pro jaký klub bije jeho hokejové srdce. Toronto.

„Jedná se o velmi dobře fyzicky vybaveného defenzivního hráče, kterému bude sedět naše úzké kluziště. Umí být velmi důrazný v osobních soubojích a právě takový typ obránce jsme potřebovali,“ říkal o něm v době, kdy jeho angažmá Rytíři potvrdili, kouč i sportovní manažer David Čermák.

Užší kladenský by mu měl vyhovovat. Ale z Dánska je zvyklý i na evropské rozměry, které jsou na hodně extraligových zimácích. „Myslím si, že s tím nebudu mít problémy. Mělo by to být OK,“ svěřil se Austin, jenž měří 193 centimetrů a váží přes metrák.

Počet jeho utkání v NHL se zastavil na čísle pět. Ale i tak na to nikdy nezapomene. „Byla to úžasná zkušenost,“ vybavuje si. Zvlášť utkání proti Floridě. Kdy se snažil pokrýt legendu s číslem 68. Teď bude hrát v Česku právě pro Jágra.