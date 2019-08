Sedm fíků. Třinecký uragán Chmielewski řádil na trávníku i na ledě | iSport.cz

Kde během léta nakupoval střeleckou formu? „Byl jsem na Mallorce,“ říká s širokým úsměvem polský útočník. „Fotbal s fanoušky je taková sranda spíš, kluci nehrají naplno, nikdo se nechce zranit. Já si něco ve fotbale odehrál, takže to tam občas padne. Tyhle čtyři branky bych tak moc nebral. Spíš ty tři na ledě byly dobré.“

Hattrick hned v první přípravě, navíc proti Kometě, která už má za sebou měla dva zápasy a přijela v silné sestavě, potěší. Je to tak?

„Tak to potěší. Je to příprava, důležité branky si chci nechat na hlavní část, na sezonu. Ale je dobře, být takhle k dispozici i v přípravném zápase. Doufám, že to takhle bude pokračovat.“

V základní části minulé sezony jste dal jedenáct branek, ovšem trenér Václav Varaďa říkal, že ještě nejste na maximu svého hokejového umění a můžete se dál zlepšovat. Že můžete dávat i víc gólů. Cítíte to stejně?

„Jasně, člověk se může furt zlepšovat. Jedno, kolik má roků. Také si myslím, že jsem na tom mohl být v minulé sezoně bodově lépe (v základní části 52 zápasů/ 11+7, v play off 17/ 3+2), tak budu věřit, že se letos zlepším i brankově.“

Kometě jste dal tři góly svižnými ranami, žádné dorážky nebo teče. Zapracoval jste v létě na střele zápěstím?

„Ani ne, já myslím, že tu střelu mám (usmívá se). Samozřejmě, v sezoně nebo v play-off tam občas spadnou takové hnusné góly, ale víte co, každý se počítá. Teď to byl přípravák, takže času na ledě bylo víc. Tak možná proto to byly i pěkné góly.“

Na první branku vám pohotově přihrál David Kofroň, který na poslední chvíli v sestavě nahradil Ondřeje Kovařčíka. Jak se vám s tímto mladým útočníkem hraje?

„Z Frýdku se známe, pamatuji si hlavně na zápas proti Slavii, kdy jí naše lajna dala pět gólů. Ať už hraji s Kovařčíkovými nebo s Davidem, jsou to výborní hráči a víme na ledě o sobě. Pak už je jedno, s kým budu hrát, protože vím, že odvedou výbornou práci a nahrávku nebo překvapivý moment vytvoří.“

Dvacetiletý Kofroň je mezi několika mladšími hráči, kteří se tlačí do prvního týmu. Jaké to pro vás, zkušenější hráče, je? A cítíte, že si mladí šancí a prostoru váží?

„Určitě si toho váží. Máme farmu ve Frýdku-Místku, sám jsem se takhle čtyři roky zespoda tlačil. Vím, jaké to je. Držím klukům palce. Pracují těžce, na ledě je to vidět, mají skvělé výsledky. Je důležité, že máme podporu v mladých hráčích.“

V čem jsou přínosní? Energií, dravostí, drzostí?

„Přesně tak. Čtvrtá lajna má být energická. Aby tým povzbudila, když je někdy ospalý. Čtvrtá lajna má vlézt na led, udělat černou práci a povzbudit tým. Taky jsem to hrával, musíš tam vlézt, udělat trošku nepořádek, pár hráčů rozbít a tím povzbudíš tým. Je to nepříjemné, ale tak to je. To je hokej a musíte černou práci dělat. A většinou ji dělají právě mladí.“

Je to i motivace pro zkušenější hráče? Že se tlačí mladí zespodu?

„Ano. Je dobré, že máme spoustu mladých a výborných hráčů, kteří mohou hrát denně ve Frýdku a pak přijít tady a ukázat, že na to mají. Držím jim palce. Vím, jakou cestou jdou. Doufám, že já už ji mám za sebou, ale tady není nic jednoduché. Polevit se nesmí.“