Extraliga začne s trenérskou výzvou. Žádný (od)VAR, kamery budou všude | iSport.cz

Zvykejte si. Od nového ročníku v extralize platí: pokud bylo dosaženo gólu po předchozím nedovoleném bránění brankáři, postavení útočícícho hráče v brankovišti, přihrávce rukou nebo hře vysokou holí, hlavní trenér může požádat o prověření situace u videa.

Počet přezkumů za jeden zápas přitom není omezen. Pokud si tedy mužstvo žádající prověření už předtím nevyžádalo oddechový čas nebo využilo svého práva na výzvu, ale oprávněnost námitky nebyla uznána. V tom případě přijde tým o právo na time out a další možnost výzvy v utkání ztrácí. České pravidlo je mírnější proti NHL, kde se bude za neoprávněnou „challenge“ udělovat ve všech případech nižší trest.

Na rozdíl od ní se nebudou prověřovat ani gólové situace, jimž předcházelo postavení mimo hru. „Natahuje se tím čas, protože gól může padnout klidně i dvě minuty po ofsajdovém provinění. Druhým důvodem jsou vysoké finanční náklady. Kvůli řešení milimetrových ofsajdů by to byly šíleně vysoké investice do dalších kamer. Smyslem je řešit závažné momenty, které mohou mít přímý vliv na vývoj a výsledek utkání,“ uvedl ředitel extraligy Josef Řezníček.

O zavedení trenérské výzvy se hovořilo už před minulou sezonou, vedení české nejvyšší soutěže však zásadní krok odložilo. Bylo to kvůli rovnosti podmínek, čekalo se, až bude potřebnými technologiemi vybaven každý stadion. V rámci systému VideoRef bude všude minimálně devět kamer - čtyři stacionární stropní brankové kamery, dvě za brankou, jedna stacionární panoramatická kamera, jedna příspěvková ze signálu klubové kamery a výstupem ze signálu TV společnosti, jež zápas vysílá. Všechny záběry dostanou rozhodčí v HD kvalitě. Nejsledovanější budou v tomto ohledu duely v Třinci, kde mají kamer dokonce třináct.

Nárok na výzvu musí uplatnit výhradně hlavní trenér, a to při nejbližším přerušení hry a s uvedením konkrétního ustanovení, které má být přezkoumáno. Hlavní rozhodčí pak na počítači přímo na ledě či v boxu trestoměřičů přezkoumají dostupné záběry, které jim včetně konzultace poskytne brankový videorozhodčí. O zahájení přezkumu dá mužstvům a divákům na stadionu na vědomí hlasatel. Výsledek oznámí hlavní arbitr a nakonec i hlasatel. Původní výrok učiněný na ledě může rozhodčí změnit pouze tehdy, pokud je ze záběrů zcela zřejmé, že nebyl správný. Jestliže není záznam dostatečně průkazný, zůstává v platnosti původní verdikt. Případné tresty uložené za nedovolené bránění brankáři se při dodatečném uznání gólu ruší. Po novém posouzení situace a na základě trenérské výzvy však žádné dodatečné tresty ukládat nelze.

Zatímco ve fotbalové lize se přezkum za pomoci videa využívá na čtyřech zápasech z jednoho kola, v hokeji se dají prověřovat situace při všech utkáních. Žádný VAR. Nutné zajištění je zaneseno do licenčního řádu extraligy a patří k podmínkám účasti v soutěži. Díky trenérské výzvě byl na šampionátu v Bratislavě českému týmu uznán nejprve odvolaný gól v utkání proti Švýcarsku. „Po zavedení videa na posouzení gólových situací byla úspěšnost rozhodnutí sedmdesát procent, teď se zvedne na devadesát,“ slibuje Josef Řezníček.

Kdy lze trenérskou výzvu vyžádat - po sporné situaci v nejbližším přerušení hry, pokud mužstvo předtím už nevyužilo oddechový čas - mužstvo v předchozím průběhu neuplatnilo výzvu, která po přezkoumání nebyla uznána. - pokud předchozí výzva byla oprávněná a vedla ke změně původního rozhodnutí, může ji hlavní trenér uplatnit i v další sporné situaci.

Které výroky může prověřit - nedovolené bránění brankáři - postavení útočícího hráče v brankovišti - přihrávka rukou předcházející gólu - vysoká hůl předcházející gólu