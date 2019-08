Šéf sudích: Trenérská výzva zvýší férovost, zkoumání ofsajdu je drahé | iSport.cz

Ulehčí trenérská výzva rozhodčím jejich úděl?

„Z určitého pohledu jejich práci spíš komplikuje. Bude to další procedura, která je nová pro celý tým rozhodčích. Ale nejen pro ně. Zažít si ji musí každý. V únosné míře se určitě stane pro extraligu přínosem. Smyslem trenérské výzvy není dělat ze zápasu nějakou videohru s dlouhými prodlevami. Slibujeme si od ní využívání systému ze strany trenérů v oprávněných situacích.“

Fotbal neuplatňuje systém VAR na všech zápasech. Nakolik je klíčové, že hokej může posuzovat sporné momenty všude?

„Pro nás hodně, protože to byl jeden z důvodů, proč jsme tuto možnost nezavedli již v minulé sezoně. Některé týmy na to byly téměř připraveny, ale ne zcela. Abychom v soutěži měli podmínky spravedlivé pro všechny, zařadili jsme systém až od této sezony.“

Jak jste se inspirovali v NHL, kde jsou na výzvu zvyklí už čtyři roky?

„Máme v uvozovkách výhodu, že nejsme úplně první, kdo ten systém zavádí. Zkušenosti jsme čerpali z NHL i z top šampionátů IIHF. Doufáme, že ty pozitivní přeneseme do naší soutěže. Ovšem byť je máme v předstihu, bude to pro nás úplně nová věc.“

Za neoprávněnou výzvu se nebudou udělovat sankce. Je to nejvýraznější rozdíl proti NHL?

„NHL od této sezony zavádí možnost prozkoumání situace s rizikem, že pokud bude výzva neoprávněná, následuje uložení menšího trestu. Pokud se to stane opakovaně, přijde dvojitý menší trest. To může výrazně ovlivňovat průběh zápasů, pokud třeba ještě tým obdrží trest nedovolené bránění brankáře, které neuznanému gólu předcházelo. Nemyslíme si, že takový mechanismus je pro naše podmínky úplně šťastný. Proto jsme zvolili proceduru nastavenou podle zásad IIHF.“

Proč se nebudou přezkoumávat i ofsajdové situace?

„Výrazně by se prodražil systém zkoumání situací a docházelo by k výrazným průtahům prověřování těchto momentů. Nechceme, aby trenérská výzva byla rušivým momentem.“

Citlivým tématem v minulosti bylo promítání sporných situací na kostce nad ledem.

„Záleží čistě na tom, co se rozhodne nabídnout režie zápasu. Bude to tedy o přístupu lidí, kteří to obsluhují. Klíčový záběr, podle něhož se situace vyhodnotí, k dispozici každopádně mít budou.“

Nepřišlo někomu přece jen zavedení systému moc nákladné a zbytečné?

„O tom kluby nemohou přemýšlet. Devadesát procent výhod trenérské výzvy plyne jim. Systém můžou navíc používat pro svoje potřeby a ve špičkové kvalitě. Kdo v dnešním hokeji nemůže využívat vyspělý videosystém, má z hlediska přínosu informací opravdu velký deficit.“