Šéf Vítkovic nejen o kritice: Ať si Petr nechá s**t na hlavu a tým má klid | iSport.cz

Může to být velký průšvih, může to být zajímavá sezona. Jakub Petr si těsně před startem Tipsport extraligy uvědomuje, že nikdo pořádně neví, co vlastně od Vítkovic očekávat. Po výrazných změnách a v rozjitřené atmosféře kolem jeho osoby se ostravskému týmu moc nevěří. V přípravě se ovšem mladí dravci pod vedením bojovníka a nového kapitána Jana Výtiska ukazovali solidně. „My víme, co od mužstva čekat. Věřím, že jsme schopni ty negativní prognózy postupně vyvrátit,“ říká Jakub Petr.

Zažil jste někdy divočejší léto?

„Stavím barák a v nadsázce jsem říkal, že když ho postavím ve tvaru ptačího hnízda, tak už se dostanu na úplně první místo popularity. Seriózně, když to člověk hodnotí zpětně, přišlo mi tohle léto hodně nestandardní. Zazněly nepravdy, ale kdo mě zná, tak ví, že hráče neřeším přes média. Nevyzvedávám je, nehaním. To už musí být něco výjimečného, aby se to stalo. Takže to nebudu dělat ani v tomhle bouřlivém létě. Zamrzelo mě to, padla tam spousta nepravd, ale nebudu to řešit přes média. Ať si Petr nechá klidně srát na hlavu. Hlavní je, aby měl tým klid na práci. Chceme se soustředit na sportovní stránku.“

Co tedy bylo těžší? Vyrovnávat se s obviněními Olesze a Svačiny, nebo skládat úplně nový tým?

„Ježiš, ať to nevypadá, že Petr sedí doma a řeší, co si o něm kdo myslí. Samozřejmě, že těžší je vyřešit to, jak si mužstvo sedne, jak ho dát dohromady. Je v něm spousta mladých kluků. Na to jsme se soustředili od prvního tréninku nejvíc. Z toho mám velmi dobrý pocit. To byl nejtěžší úkol.“

Dobře, ale jak se vám potom poslouchají ohlasy z internetových diskuzí, že Petr je hrobař vítkovického hokeje?

(krčí rameny) „Je to sranda. Jeden rok jsem v nominaci na Trenéra sezony, potom byly i úvahy o reprezentaci... To je trenérské řemeslo, že je za půl roku všechno jinak. Nikdo pořádně nevidí pod pokličku, ale vyjadřují se o tom, jako by věděli a znali všechno. Štve mě to hlavně vůči klukům z realizačního týmu. Sami mě přesvědčují, že mám říct naplno, jak je to ve skutečnosti.