Cizinci v extralize: Až na jednoho jsou tu k ničemu, tvrdí kouč Plzně | iSport.cz

Na soupiskách extraligových klubů je aktuálně 65 cizinců. Kritici jejich angažování tvrdí, že tento stav brzdí mladé hráče a ubližuje českému hokeji. V minulé sezoně naskočilo do Tipsport extraligy celkem 78 cizinců. Do nejlepší třicítky kanadského bodování se dostali jen čtyři. Všude ve světě přitom platí jednoduché pravidlo: cizinec musí být rozdílovým hráčem do elitních lajn. Proč je to v Česku jinak? Za vším hledejte peníze. „Můžou za to tabulky. Pro náš hokej je to bohužel velmi špatné,“ říká Ladislav Čihák, hlavní trenér Plzně.