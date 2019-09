Ton o Spartě: Jsme schopní postavit dva týmy. Jak je na tom Pech? | iSport.cz

Jak se sportovní ředitel Sparty těší, až nová extraligová sezona vypukne?

„Očekávání je veliké. Každý mluví jenom o těch nejvyšších cílech, o ambicích a být od začátku nahoře. Tím pádem je lepší taková ta chuť připravovat se dál a dál. Když se nepovede start, teď to řeknu trošku pesimisticky, tak se řeší jen změny a další věci. Když se to však podaří a my věříme, že ano, tak se bude mnohem lépe pracovat.“

Připouštíte si velký tlak, který po létě plném změn na vás bezpochyby bude vytvářen?

„Říkám o sobě, že jsem hodně náročný a ambiciózní detailista, i když to na mně kolikrát není vidět. Budu se tedy snažit vytvářet tlak i na kluky. Shodli jsme se na tom, že úsměv může přijít až po posledním zápase. Chceme být pokorní, vážit si toho a jít s tím do každého zápasu, Na tohle se člověk hodně těší, ale vím, že to tak jednoduché není, hlavně v dnešní době, kdy je extraliga strašně vyrovnaná.“

Soustředíte se nyní především na to, abyste s mužstvem podchytili úvod soutěže?

„Takhle chtějí začít všichni, ale moc dobře si uvědomujeme, jak je začátek důležitý. Mám velký respekt k mladým hráčům. Sám jsem to hrál dlouhou dobu a vím, jaký pro ně bude start, kdy z prvních devíti zápasů hrajeme sedm venku. Jsem strašně rád, že minimálně na úvod soutěže máme v obraně kluky jako Marek Ďaloga a Adam Polášek, tedy hráče, kteří již něco dokázali v evropském hokeji. Ohromně nám v první fázi pomůžou. Nemohu zaručit, že zůstanou celou sezonu, ale pro nás je teď hlavní první čtvrtina sezony, kdy oba ve Spartě určitě budou a to mě zajímá nejvíc.“

V případě, že oba zkušení obránci v průběhu sezony odejdou do zahraničí, máte v záloze adekvátní náhradu?

„Myslím, že ano, i díky tomu, že o Spartu projevilo zájem spousta kvalitních hráčů z Česka. Někdo se mě dokonce ptal, jak je možné, že v kádru nemáme moc cizinců. My jsme ale přivedli české hráče, o které je zájem po celé Evropě. Pokud by však nastala situace, že Adam s Markem odejdou, tak bychom se asi poohlédli i po zahraničních hráčích už jen z toho důvodu, že budou končit kempy NHL. Máme vytipovaných dost hráčů, jsme domluvení s agenty, aby