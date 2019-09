DOTAZNÍK: Nejlepší střelec v lize? Prý zase Gulaš. Kdo řekl sebe? | iSport.cz

Milana Gulaše, nejlepšího střelce poslední základní části extraligy, řeklo naplno hned sedm hráčů, další tři jeho jméno naznačili. Co na to plzeňský útočník? „Nevím. Je tady plno šikovných kluků, kteří umí dát gól. Já si netroufnu říct. Samozřejmě, když by se to znovu podařilo, bylo by to fajn, ale vůbec se k tomu neupínám. Pro mě jsou důležitější věci,“ řekl autor 30 tref z minulé dlouhodobé soutěže.

Trochu pikantní odpovědí překvapil navrátilec do pardubické sestavy – obránce Jan Kolář. „Tipnu Radka Smoleňáka,“ zamířil do řad největšího rivala z Mountfieldu HK. Další hráči věří svým spoluhráčům z týmu, třeba jako Tomáš Plekanec z Komety. „Doufám, že to bude někdo z kluků od nás – Zaťa, Mueller,“ označil lídry prvního útoku.

Sešlo se i pár sebevědomých odpovědí. Sám sobě věří třeba mladoboleslavský forvard Jakub Klepiš. „Já budu první a druhej bude možná Guli, nevím ještě, uvidíme,“ uvedl se sobě vlastním šibalským úsměvem. Kdo dál vzhlíží v nové sezoně sám k sobě?

Ve VIDEU se můžete podívat na všechny odpovědi v dotazníku.

DOTAZNÍK: Nejlepším střelcem prý bude zase Gulaš. Reakce útočníka: Já nevim