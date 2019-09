DOTAZNÍK: Nejhorší hala v lize? Zima v Olomouci i nepříjemná O2 arena | iSport.cz

U Olomouce, která byla řečena hned čtyřikrát, hrála hlavní roli zima. „Je to tam nepříjemný, protože tam, když je zima, tak je zima,“ řekl Jan Výtisk, obránce Vítkovic. „Tam je to těžký,“ doplnil útočník Komety Martin Zaťovič. „A je to starej stadion,“ usmíval se liberecký útočník Michal Bulíř. Stadion Mory zmínil i nejproduktivnější hráč minulé základní části Milan Gulaš z Plzně.

Zimák v Olomouci se dal ve výběru očekávat, překvapila ale pražská O2 arena, která dostala shodně čtyři hlasy. „Nevím proč, je to tam takový velký, já mám rád starší zimáky,“ uvedl hradecký bouřlivák Radek Smoleňák. „Hrál jsem tam. Vím, jak to tam chodí, a vím, jak je těžké hrát proti Spartě,“ dodal pardubický kapitán Tomáš Rolinek. V největší české hale se nehraje dobře ani Jakubu Klepišovi či Václavu Skuhravému.

A kde se hraje nejhůře například Michalu Řepíkovi, Jakubu Petružálkovi či Martinu Adamskému? Ve VIDEU se můžete podívat na všechny odpovědi v dotazníku.