Kousal po prohře Pardubic: Nic se neděje. Máme dalších 51 zápasů | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:26. Flynn, 32:08. P. Musil, 37:10. Vondrka, 59:45. Žejdl Hosté: 37:30. Tybor Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka – Šťastný, Žejdl, Vondrka – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, P. Musil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Kacetl (Vlk) – Eklund, Piché, J. Kolář, Holland, Mikuš, J. Zdráhal, Hrádek – Tybor, R. Kousal, D. Kindl – Rolinek, Mandát, Hovorka – Machala, Poulíček, Látal – Bucek, Pochobradský, Rouha. Rozhodčí Hodek, Veselý – Kajínek, Špringl Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3576 diváků

Vstup do sezony se vám nepovedl, herně ani výsledkově. Co k tomu říct?

„Prohrát první zápas není příjemný, ale máme dalších 51 na to, abychom to odčinili, takže se nic neděje. Ale chtěli jsme samozřejmě vyhrát, to je jasný.“

Nebyla v první třetině cítit nervozita ze startu sezony? Oběma týmům odskakovaly puky.

„Samozřejmě. Vždycky je před prvním zápasem napětí. První třetinu jsme byli pod tlakem, pak se to nějak ustálilo, dali jsme se dohromady. Myslím, že jsme tady mohli uhrát lepší výsledek.“

V úvodu druhé třetiny jste za bezbrankového stavu neproměnil samostatný únik. Mohl zápas vypadat jinak, kdyby jste Gašpera Krošelje prostřelil?

„Samozřejmě, že by bylo příjemnější jít do vedení. Byly tam ale i jiné šance. I když jsem nedal, tak myslím, že jsme mohli dát i jiné góly. Nemyslím si, že by to byl nejdůležitější moment zápasu.“

Jak vám seděla souhra s Radoslavem Tyborem?

„S Radem jsme se už sehráli v přípravě, tam nám to docela klapalo. Dneska jsme na to jen navázali. Samozřejmě bychom rádi dali ještě víc gólů, abychom pomohli týmu, ale máme další zápasy.“

Pardubice po bídné sezoně prošly razantní proměnou. Přišel jste vy či další reprezentant Jan Kolář. Myslíte, že můžete pozvednout tým tak, aby se neopakovala minulá sezona?

„Byli bychom rádi, abychom to pozvedli, ale je tam dalších 20 frajerů. Neleží to jen na nás dvou. Samozřejmě bychom měli být hlavní postavy týmu, ale je nás tam 22, takže musíme to dotáhnout jako tým.“

