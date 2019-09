Olesz přispěl gólem k prohře "svých" Vítkovic: Nebál jsem se. Trefu neslavil | iSport.cz

Spokojený se vším?

„Těžký zápas hned na úvod sezony, napoprvé hned proti klubu, ze kterého jsem odešel… Připravoval jsem se na to poctivě, věděl jsem, jak to tu bude těžké. A moc mě těší, že jsme vyhráli. Snažil jsem se maximálně soustředit na zápas, proto jsem ani neslavil svůj gól. Oslavy přijdou později.“

Jak jste se cítil v kabině hostí, byl jste v ní někdy vůbec?

„Ano, asi před třemi týdny, měl jsem tu tréninky na ledě. To už jsem se soustředil na hostující střídačku.“

Fanoušci vás přivítali lehkým potleskem, jaké jste vůbec čekal reakce publika?

„Nebyl důvod se obávat. Lidi hokeji a věcem okolo rozumí, fandí mu, takže jsem se ničeho nebál. Všechno to proběhlo v pohodě.“

Cítil jste jistý sentiment před utkáním v domovském prostředí?

„Snažil jsem se připravovat jako na každý jiný zápas, ale někde vzadu v hlavě bylo, že tohle pro mě není obyčejné utkání. Uvažoval jsem nad tím, co přijde, přemýšlel jsem… Bylo to výjimečné, měl jsem tu rodinu, spoustu přátel, o to víc bylo pro mě důležitější vyhrát. V kabině je nás z Ostravy víc, ale teď jsme všichni Olomouc a přijeli jsme sem vyhrát jako Olomouc. Teď už se těším na první domácí zápas, v neděli to bude hodně bouřlivé, fanoušci Olomouce umí vytvořit skvělou kulisu, jezdí jich hodně i ven.“

Vypsal jste speciální prémie za výhru v Ostravě?

„Ano, dal jsem si záležet. Všechno se mi sečetlo. Zápisné, první gól a navrch speciální prémie.“

Znalost prostředí hrála jistou roli ve vaší gólové trefě? Zkušeně jste si na správném místě počkal na odraz od hrazení.

„Ne, to byla vyloženě záležitost intuice. Jakmile člověk je na ledě, soustředí se jen na výkon a neřeší okolní věci.“

Vítkovice - Olomouc: Olesz otevřel skóre a trefuje se tak proti svému bývalému týmu, 0:1

Zaměřoval jste se zajímavě, napoprvé to dostal Jan Výtisk do hlavy…

„Stane se. Chtěl jsem to na přesilovce prostřelit, viděl jsem Honzu, že se chystá puk blokovat, padal dolů, já mířil nahoru a trefil ho.“

Berete dva body, přitom domácí nebyli horší…

„Vítkovice nám hlavně ve druhé třetině zatápěly, nedařilo se nám vyhazovat pouk ze třetiny a kluci měli velké šance. Naštěstí je neproměnili. Musím říci, že jim to hodně dobře jezdilo.“

Jak se vůbec cítíte v Olomouci?

„Kluci mě přijali skvěle, trenéři to řekli přesně, budu se podřizovat všemu, co se po mně bude chtít. Hrabu od začátku, abych si tu vybudoval svoji pozici.“

Trenér Tomajko vyhlásil, že od vás čeká porci 10 až 20 gólů. Berete?

„To jsem ani nezaznamenal. Já jdu do každého zápasu vyhrát, zda dám gól já nebo někdo jiný, to u mě nehraje roli. Ale pokud nějaké nasázím, budu samozřejmě rád.“

SESTŘIH: Vítkovice - Olomouc 1:2p. V malém derby udolali kohouti domácí v prodloužení

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:22. Š. Stránský Hosté: 22:28. Olesz, 64:42. Škůrek Sestavy Domácí: Dolejš (Mi. Svoboda) – Gregorc, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička – Roberts Bukarts, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Vopelka, Lakatoš, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Kurovský, Werbik, Guman – Baláž. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Dujsík, Valenta – Ostřížek, J. Knotek (A), Irgl – Strapáč, Kolouch, Klimek – Burian, Nahodil, Olesz – V. Tomeček, Handl, Hecl. Rozhodčí Hradil, Lacina – Tošenovjan, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 503 diváků