Myšák sfoukl Kometu. 17letý pašák dal úžasný gól: Šlégr mluví jasně | iSport.cz

Rozhodující gól bylo pravdu nádherný. Jak se zrodil?

„Musím pochválit celou lajnu, od beka to šlo výborně na Ríšu Jarůška, ten to přihrál na Kašpyho (Lukáš Kašpar) a od něj následovala na milimetr přesná přihrávka na mě. Začali jsme takhle v půlce přípravy spolu, pak přišel Ríša. I na tréninku se to snažíme nahrávat, hrát přímočarý hokej. Ten gól tam padnul skvěle, ale hlavně jsme podali super týmový výkon.“

Litvínov - Kometa: Myšák zakončil úchvatnou akci Vervy, domácí vedou 2:1

Jarůšek přišel na měsdíční zkoušku, rozehrál vítěznou akci. Zdá se, že do týmu i jako typ může dobře zapadnout, souhlasíte?

„On je důrazný útočník, na přesilovce stojí před bránou, tlačí se tam, odehraje si ten prostor. Pro nás užitečný hráč.“

Vy jste se objevil v centru druhého útoku, je to místo, které vám nejvíc sedí?

„Nechci tvrdit, že to je moje pozice, každou sezonu jsem hrál jinde. Někdy na levém, jindy na pravém křídle, ve středu. Zatím mi to tam vyhovuje, mám víc prostoru, dostávám víc puků. Ale kde hraju, je mi v zásadě jedno.“

Jaké to vůbec je vstoupit do sezony vítězným gólem?

„Je to super, ale musím pochválit celý tým za bojovnost. To bylo výborné. Semkli jsme se, řekli si důležité věci a bylo vidět, že jsme to jako tým odehráli skvěle. Začínalo to od gólmana Januse, který nás držel, jen takhle pokračovat a jedeme dál. Chceme tuhle sezonu zvládnout líp, než tu minulou. A uděláme pro to maximum.“

Tvrdíte, že jste si něco řekli. Kdo mluvil v kabině nejvíc?

„Jirka Šlégr (trenér). On nemluví dlouho, ale jasně a důrazně. A my pak už víme…“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:34. Gerhát, 29:00. Myšák Hosté: 08:22. Hruška Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Trončinský – Jurčík, Helt, Trávníček (C) – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Jarůšek, Myšák, Kašpar (A) – Gerhát, J. Mikúš, M. Hanzl. Hosté: Vejmelka (Čiliak) – Štencel, O. Němec (A), Pyrochta, Baranka, Gulaši, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Lev, Kucsera – Plášek ml., Kusko, Jenyš. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5976 diváků