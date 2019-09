Jarůšek vymyslel krásný gól: Záleží na mně, jestli zůstanu víc než měsíc | iSport.cz

Od března to byl jeho druhý zápas. Ve Spartě se stal nadbytečným, mluvilo se o odchodu do Vítkovic, nakonec to dopadlo měsíční zkouškou v Litvínově. Je hodně brzy na nějaké závěry, ale hned v prvním zápase za Vervu byl Richard Jarůšek vyhlášen nejlepším hráčem domácích, typově je možná přesně tím, koho do mužstva plného šikovných cizelérů potřebovali.

Chtěl jste se v prvním extraligovém zápase za Litvínov hodně ukázat?

„Hlavně jsem se na něj těšil. Od března je to můj druhý zápas, trénoval jsem na Spartě s juniorkou. Měl jsem toho dost, fyzička tam nějaká byla, ale zápas člověku dá vždycky nejvíc. A já měl jen jeden v Litvínově proti Ústí, tohle byl druhý. Doufám, že mi ta utkání vyjdou a za ten měsíc Litvínovu pomůžu. Potom uvidíme, co dál.“

Vypadalo to, že jste hráč, jakého Litvínov potřeboval. Souhlasíte?

„To není otázka úplně na mě. Musím, hrát svoji hru, kvůli tomu mě sem brali. Záleží na mně. Musím makat, herní systém mi vyhovuje. Doufám, že tu zůstanu déle než ten měsíc.“

Vaše lajna připravila vítězný gól. Jak se zrodil?

„Ujeli jsme do útočného pásma tři na dva, já to dal na druhou stranu Kašpimu a ten nádherně Myšimu, který se nemýlil. Nádherný gól.“

Litvínov - Kometa: Myšák zakončil úchvatnou akci Vervy, domácí vedou 2:1

Jak se vám hraje s Kašparem a 17letým Myšákem?

„Určitě dobře. Doufám, že se naše hra líbila i lidem. Kašpy je zkušený hráč, Myši velmi talentovaný. Zatím to vychází. Navzájem si vyhovíme, hrajeme jeden za druhého. Ale to v každém útoku. S jimi dvěma to jde zatím dobře. Doufám, že to nezakřiknu a budeme v tom pokračovat.“

Jak máte role rozdělené?

„Nijak výrazně ne. Snažíme se plnit systém, kvalitně napadat a bruslit.“

Byla tohle jedna z věcí, která vás dovedla k vítězství?

„Ano. Rychlý gól na 1:1, ten byl hodně důležitý, a potom solidní defenziva. Všechny čtyři lajny plnily systém, předváděli jsme to, co máme hrát. Kvalitně jsme napadali, to byl důvod, proč jsme těsný náskok uhájili a vyhráli. Zápas byl náročný, měl tempo, hrálo se nahoru dolů. Ale před skvělým publikem jsem si to užil a doufám, že to tak bude pokračovat. Na začátku sezony je tahle výhra důležitá, začátek máme těžký, musíme sbírat body. Tentokrát se nám to povedlo, jedeme do Plzně. Doufejme, že tam taky něco urveme.“

Co utkání naznačilo o síle Litvínova?

„Jsme jedno mužtvo, každý hraje za všechny, bojujeme jeden za druhého. Každá lajna má nějakou roli, a když si bude plnit, co má, věřím, že se bude dařit.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:34. Gerhát, 29:00. Myšák Hosté: 08:22. Hruška Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, L. Doudera, Baránek, Trončinský – Jurčík, Helt, Trávníček (C) – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Jarůšek, Myšák, Kašpar (A) – Gerhát, J. Mikúš, M. Hanzl. Hosté: Vejmelka (Čiliak) – Štencel, O. Němec (A), Pyrochta, Baranka, Gulaši, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Lev, Kucsera – Plášek ml., Kusko, Jenyš. Rozhodčí Pešina, Svoboda – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5976 diváků